«Il nostro primo anno da pendolari del nuoto» 

A Carbonia i giovani nuotatori diventano campioni anche con la piscina chiusa. Ma, per le famiglie degli agonisti o dei semplici appassionati che non ambiscono a medaglie, si tratta di un successo a costi enormi.

Lo stop

Un anno fa, infatti, chiudeva la piscina comunale per il caro energia (era già stata chiusa in gennaio e febbraio del 2022 per lo stesso motivo) e per le carenze legate agli impianti energetici. Il Comune si era ripromesso di fare il possibile per ripristinare l’impianto (sorto una trentina di anni fa), o comunque affidarlo a chi avesse la capacità di farlo. Ma alla prova dei fatti chi vuole praticare nuoto, a qualsiasi livello, deve andare a Iglesias (dove gli ex gestori di Carbonia, la Antares, sono titolari dell’impianto) o a Portoscuso dove l’impianto comunale evidentemente comporta spese meno onerose di quelle che avrebbero provocato la fuga da Carbonia.

Gli atleti

Vale quindi oro in tutti sensi l’exploit recente di Nicole Cambedda, la 12enne di Carbonia che ha sbancato i campionati regionali conquistando la convocazione ai nazionali di Riccione: «Tolti sabato e domenica – racconta Loretta Atzori, la madre, 44 anni – si fa tutti i giorni la spola a Iglesias: un sacrificio enorme che mette a dura prova la resistenza dei ragazzi, con ore tolte allo studio. Per quanto riguarda il dispendio economico, si prova a risparmiare condividendo in gruppi la macchina». Ma per i pendolari forzati del nuoto sono stangate spaventose: «Per i nostri figli non si guarda il portafoglio - commenta Alessio Pisu, 54, di Carbonia - ma sono botte di 70 euro alla settimana: passa il tempo e ci chiediamo quanto sia davvero la volontà e l’impegno degli amministratori di Carbonia di ripristinare l’impianto». Toccano con mano le difficoltà di atleti e famiglie anche gli allenatori dei ragazzi: «La situazione sta comportando obiettivamente dei sacrifici - ammette Alice Corpino, 50, allenatrice - i ragazzi li affrontano con abnegazione fuori dal comune». Talvolta alcuni atleti per risparmiare tempo durante lo spostamento mangiano un boccone in auto. A soffrire sono anche gli utenti dell’hinterland che hanno rinunciato in parte alla passione per il nuoto: «Andavo a Carbonia tre volte la settimana non per agonismo ma per benessere fisico e mentale - rivela Marinella Diana, 50enne di San Giovanni Suergiu – ho scelto Portoscuso ma non posso più permettermi di spostarmi più due volte alla settimana: dopo l’ultima chiusura pensavamo si potesse risolvere entro pochi mesi».