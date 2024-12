«Il nostro presepe per la pace» 

Il circolo culturale Aurora di Decimomannu rinnova l'appuntamento con la fede e anche quest'anno, nel giorno dell'Immacolata, ha inaugurato il suo presepe.

Una passione portata avanti con dedizione, come racconta il presidente Salvatore Cabiddu: «Quest'anno celebriamo la ventesima edizione, è un grande orgoglio per noi». Un presepe particolare perché idealmente vuole abbracciare tutti: «L'abbiamo dedicato all'unità dei popoli, abbiamo ricostruito paesaggi e scenari molto diversi, dalla montagna al deserto, senza dimenticare il nostro paese e le nostre tradizioni. Dalla violenza sulle donne alle guerre in Ucraina, Palestina o Africa, c'è davvero tanto da fare».

Anche quest'anno il ricavato delle offerte verrà devoluto in beneficenza, in particolare all'Airc e al museo di Santa Greca.

Il presepe rimarrà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 nella storica sede sociale in via Sassari 5. (ca. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA