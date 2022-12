«Il nostro parco è rimasto senza giochi» 

Babbo Natale passa a Carbonia e regala parchi gioco più funzionali per tutti i bambini della. Quasi a tutto, tranne ai piccoli della frazione di Is Gannaus, che non è rientrata nel progetto portato avanti in questi giorni dalla So.mi.ca. La società in house del Comune di Carbonia ha completato una serie di interventi di manutenzione straordinaria delle aree giochi per bambini situate in piazza Martiri delle Foibe e Piazza Olbia, Piazza Cavallera, Piazza Cogne a Bacu Abis. Appena appresa la notizia le cittadine e i cittadini della frazione non ci hanno voluto credere. È da anni, infatti, che in maniera costante chiedono la riqualificazione del parco adiacente la circoscrizione ormai in stato di totale abbandono.

La protesta

«Sono rimasti un dondolo e un cavallino - dice Sara Pau del comitato di quartiere – siamo felici per Bacu Abis. Vorremmo essere felici anche per Is Gannaus che dal 2019 richiede un intervento nel parco giochi per i bambini, ormai fatiscente e un tempo utilizzato anche dai bambini della scuola primaria». Dello stesso avviso la presidente del comitato di quartiere Donatella Curreli: «Il parco giochi iniziava a dimostrare le prime crepe già quando portavo i miei figli, che oggi hanno 23 e 25 anni. È una richiesta che abbiamo fatto a tutte le Giunte che si sono succedute in città ma abbiamo portato a casa solo promesse». Altri residenti rincarano la dose: «Dal 2019 ad oggi son state solo potate alcune piante, pulito il pavimento dai vetri che vi erano disseminati e tolti i vecchi giochi ormai pericolosi e inutilizzabili. Il precedente vice sindaco, Gianluca Lai, ci aveva detto che vi erano risorse a disposizione ma ad oggi, anche con l’attuale amministrazione, niente è cambiato».

I genitori

Maurizio Piras aggiunge che «i genitori oggi sono costretti a spostarsi verso il centro città per offrire ai loro figli qualche momento di spensieratezza». Ma a leggere l’elenco degli interventi realizzati da So.mi.ca a questo giro Is Gannaus è stata tralasciata non solo per ciò che ricorda l’infanzia; oltre alla riqualificazione delle fioriture della rotatoria all’ingresso dell’abitato, tutti gli altri interventi riguardano zone diverse della città. Già da tempo gli abitanti della frazione richiedono un’infinità di interventi, che vanno dalla viabilità alla sicurezza stradale, passando per la riapertura della sala prove. Su questo tema Donatela Curreli che da anni si confronta con il Comune e con gli altri comitati di quartiere non ha alcun dubbio: «Siamo più abbandonati rispetto ad altre frazioni».