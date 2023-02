«Il nostro paese non ha più un teatro»  

E l'ex presidente Andrea Feduzi aggiunge: «Una non visione amministrativa ha voluto far chiudere uno spazio di proprietà comunale, il teatro La Maschera, realizzato con fondi privati della cooperativa stessa, con una cecità incredibile, semplicemente per non aver voluto superare cavilli burocratici che avrebbero permesso di continuare a dare alla comunità uno spazio teatrale culturale decoroso. Non si è mai pensato o programmato un teatro degno. La Maschera, come altri tra cui Antas teatro, sono costretti a operare in spazi privati. Belli e decorosi ma insufficienti ed emergenziali che gridano vendetta per chi al teatro e alla cultura ci ha creduto, ne ha fatto una professione e dedicato la vita».

Fulcro della vicenda è il teatro comunale di via Is Spinargius, fino a pochi mesi fa sede della storica cooperativa teatrale La Maschera. «Il primo nucleo de La Maschera», si legge nel sito del Comune, «nasceva nel 1964 con la messa in scena la commedia in lingua sarda Basciura di Antonio Garau». Tra gli attori si annoverano Mario Fulghesu, Ida Pillittu, ma anche un giovane Pinuccio Sciola. Negli anni '90 poi è arrivata la sede. «Era un ex mattatoio, trasformato in immondezzaio», racconta Enzo Parodo, autore, regista e attore della compagnia. «Ricordo gli pneumatici accatastati e l'erba alta. Poi, il capannone è diventato teatro, da una discarica è nata la cultura. Ora è di nuovo abbandonato, noi intanto abbiamo ricavato un teatrino in via Verdi».

«San Sperate paese del teatro e dell'arte, ma l'amministrazione ha fatto chiudere l'unico teatro comunale per un cavillo». A affermarlo è Andrea Feduzi, consigliere di minoranza sansperatino ed ex presidente della compagnia teatrale La Maschera. Una denuncia, la sua, raccolta dall'attuale sindaco, Fabrizio Madeddu: «Nuovi spazi in arrivo. Intanto si facciano un esame di coscienza su come è andata».

La Maschera

All’attacco

La risposta

Non si fa attendere la replica del sindaco Madeddu: «Oltre i contributi, che non sono mai mancati, la programmazione ha portato a ottenere un importante finanziamento con i patti territoriali e ad avviare una serie di opere da utilizzare: il centro polivalente, piazza San Giovanni (dotata di infrastrutture), il centro internazionale di scambi culturali e il teatro dell'Unione dei comuni in completamento. Ci vorrà tempo burocratico, ma arrivano». E per la sede di via Is Spinargius? «L'amministrazione è sempre stata disponibile nel venire incontro alle esigenze e ha proposto diverse soluzioni, tra cui un project financing. Nel ruolo che il consigliere Feduzi ricopre mi sarei aspettato un po' di autocritica, per come aveva gestito in modo confuso la questione. Strumentalizzare non ci porterà da nessuna parte».

