«Il nostro paese è Plastic free» 

È stato firmato l'accordo tra il Comune di Baradili e l’associazione “Plastic free”. L’obiettivo è quello di ridurre la dispersione di materiale plastico nell'ambiente e per raggiungerlo gli amministratori si impegnano a sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi legati all'inquinamento e a promuovere buone pratiche per ridurre l'utilizzo e l'abbandono di materie plastiche. Il documento è stato firmato dalla sindaca Maria Anna Camedda e da Luciano Montanari, referente di Plastic free per il territorio.Il nostro Comune – commenta Camedda - ha firmato il protocollo d'intesa con il quale si impegna a garantire la realizzazione di azioni per la pulizia ambientale che per Baradili è da sempre un punto fermo. Inoltre ci impegniamo, come sempre, nel coinvolgimento della comunità al fine di fare propri i principi della cura del se attraverso la cura degli spazi in cui si vive». ( g. pa. )

