«Il nostro obiettivo? La de-escalation» 

New York. L’ultima volta ad attenderlo aveva trovato una New York fredda e nuvolosa. Era il febbraio del 2016. Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana da appena un anno, si era imbarcato in un lungo viaggio negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e la collaborazione tra i due Paesi (temi impellenti: la stabilità della Libia, il pericolo Isis e la crisi del Mediterraneo). Nella missione che lo ha visto impegnato in questi giorni, il capo dello Stato non aveva la sciarpa come allora, accolto dalla città in fiore e dal sole primaverile. Ma soprattutto, rispetto a otto anni fa, non è con l’America che questa volta è venuto a parlare. Il presidente ha infatti utilizzato il palco di New York per rivolgersi alla comunità internazionale. E lo ha fatto con una tre giorni di appuntamenti alle Nazioni Unite, per promuovere e ribadire l’importanza del multilateralismo. «Qui - ha detto incontrando nella loro sede il personale della Rappresentanza permanente d’Italia - ci troviamo nel luogo in cui, con tutte le difficoltà che ben conosciamo, si incontra il mondo per cercare di convivere in maniera serena e costruttiva».

Faccia a faccia

In un momento storico che conta il più alto numero di conflitti dalla Seconda guerra mondiale, in cui il ruolo, e spesso lo stallo, delle Nazioni Unite è terreno fertile per le critiche, il presidente in un faccia a faccia con il segretario generale Antonio Guterres, ha voluto rassicurare sulla totale fiducia che l’Italia ha nel Palazzo di Vetro. «Tanto più nel mondo crescono le crisi e le difficoltà, tanto più è indispensabile l’azione dell’Onu», ha detto dopo la stretta di mano, rispondendo alle parole di elogio e stima di Guterres, che ha definito il nostro Paese un «partner esemplare, sempre presente. È molto importante dirlo nel momento in cui l’Italia assume la presidenza del G7».

Dialogo

Parlando ieri davanti all’Assemblea Generale, l’organo principale e più rappresentativo, Mattarella ha rafforzato il messaggio del suo viaggio, cioè quello di rinsaldare il dialogo tra gli stati per far fronte alle sfide in corso. «L’aspirazione della appena nata Repubblica Italiana ad aderire all’Onu rifletteva la nostra vocazione al multilateralismo e sono lieto di poter riaffermare oggi, di fronte a voi, la determinazione dell’Italia a collaborare alla costruzione di un mondo più giusto», ha detto. Ha inoltre ricordato come la spesa per le armi l’anno scorso abbia raggiunto 2400 miliardi di dollari, risorse che avrebbero potuto essere piegate per alleviare le crisi umanitarie. Mattarella ha puntato il dito contro la Russia, la quale «si è assunta la grande responsabilità di avere riportato la guerra nel cuore del continente europeo» e ha ribadito l’impegno a una soluzione pacifica. Riguardo al conflitto in Medioriente, ha auspicato il riconoscimento dei due Stati, Israele e Palestina, e ha lanciato un appello affinché non vengano effettuate operazioni militari a Rafah. Ha promosso quindi la de-escalation, obiettivo che la Repubblica Italiana «si è assegnata nell’assumere la presidenza del G7». Nonostante, abbia poi ribadito ancora una volta che «solo l’Onu, se adeguatamente sostenuta dai suoi Paesi, può affrontare le sfide che minacciano la pace», ha sottolineato ieri come l’Organizzazione abbia bisogno di essere più rappresentativa e inclusiva, motivo per cui sostiene una riforma che adegui le Nazioni Unite «al mutato scenario internazionale».

Pace e sviluppo

Il concetto che la pace sia una condizione necessaria per lo sviluppo, Mattarella lo aveva già espresso il giorno prima aprendo i lavori dell’incontro “Pace, Giustizia e Istituzioni per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030”, che ha visto l’Italia in primo piano. «Pace e sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza l’altro», ha detto, puntualizzando quanto i conflitti aperti e la corsa agli armamenti stiano «divorando enormi risorse, sottraendole allo sviluppo».

Unico appuntamento pubblico fuori dal Palazzo di Vetro in questa tre giorni è stato l’incontro con la comunità italiana, in occasione del GEI Award, un riconoscimento che in passato era andato anche al presidente Napolitano e Carlo Azeglio Ciampi. A Mattarella - si legge nella menzione letta dal presidente GEI, Mario Calvo-Platero - «è riconosciuto il suo impegno per il multilateralismo e per il rafforzamento del rapporto transatlantico e di quello con gli Stati Uniti d’America in particolare». Il GEI, Gruppo Esponenti Italiani, fondato nel 1974 da imprenditori e industriali italiani, quest’anno festeggia il suo 50° compleanno. Al pranzo d’onore, che si è tenuto nello storico Metropolitan Club sulla quinta avenue, erano presenti oltre 200 rappresentanti della comunità tra imprenditori, giornalisti, manager, medici e artisti. Nel viaggio che fece otto anni fa, all’incontro con l’allora presidente Obama, Mattarella volle aggiungere anche una visita a Ellis Island. Prese il battello, nonostante il vento pungente dell’inverno newyorkese, per arrivare nell’isola in cui «sono approdate - disse allora - milioni di persone e si sono realizzate milioni di speranze». In questo viaggio, salutando la comunità, ha potuto guardare in faccia quei sogni realizzati.

