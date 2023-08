«Il nostro non è un paese per lettori» 

Nell'era digitale in cui le parole danzano sui nostri schermi e le informazioni scorrono incessantemente, una città come Capoterra, con i suoi oltre 23mila abitanti, affronta una sfida inaspettata: l'assenza di una libreria fisica. Capoterra un tempo ha conosciuto il profumo delle pagine e l'atmosfera di una libreria locale. L'ultima ad aver abbracciato questa missione era una commerciante appartenente alla famiglia Dattena, storici librai cagliaritani. Chiusa da una decina di anni. Poi più niente. In contrasto con la situazione attuale, persino una piccola comunità come Pula, con meno di 10mila abitanti, gode dei riflessi delle parole stampate grazie a un negozio Mondadori.

Gli esperti

Il silenzio culturale di Capoterra ha trovato una voce nel giovane scrittore locale Francesco Ottonello, 29 anni, cui la penna ha già regalato diversi premi: «La questione sollevata non è secondaria. Un paese senza una libreria è un paese chiuso, senza una via di accesso ulteriore al mondo, quella che possono offrire bei libri di poesia, validi saggi, avvincenti romanzi, e via dicendo». Ottonello non si ferma alle lamentele, ma offre una visione di speranza: «Sarebbe auspicabile potesse sorgere una libreria o uno spazio letterario che possa porre al centro il dialogo artistico-culturale a Capoterra, facendo circolare versi, pensieri e sogni, tra le generazioni».

La maestra

Nel mosaico dell'istruzione a Capoterra, dove si ergono oltre dieci scuole che abbracciano ogni grado, emerge una voce che fa luce su una carenza fondamentale. Silvia Marras, maestra delle scuole elementari, condivide con passione il suo punto di vista: «Noi fin da subito insegniamo ad amare la lettura e dalla seconda classe impariamo i generi testuali, ma non abbiamo un riscontro in cui i bambini possono andare a cercare come in libreria. Capoterra è arida sotto questo senso, non ci sono librerie e le biblioteche non sono molto fornite. Noi a scuola abbiamo una piccola biblioteca formata da libri che ci portano i genitori, ma è sempre molto scarna». Eppure, Marras non abbandona la speranza e sottolinea la necessità di un cambiamento: «Nulla sarà mai come andare in libreria, sentire l'odore dei libri e toccare con mano. Bisogna sensibilizzare tutta la cittadina affinché qualcuno apra una libreria, tanti bambini leggono».

Nella cittadina

Graziella Cirrincione, madre di una ragazza che frequenta le medie, offre un'analisi sull'importanza di una libreria nella città: «Oggi con la tecnologia riusciamo ad abbattere le distanze, un libro lo ordiniamo anche online. Sarebbe utile avere una libreria piuttosto che dover sempre andare a Cagliari, nulla può sostituire toccare o odorare i libri».

«Una libreria a Capoterra è fondamentale, perché la cultura è un elemento cruciale», afferma Sabina Dessì, lettrice e madre di una studentessa. Una soluzione immediata potrebbe essere migliorare la biblioteca comunale, con l'aiuto dell'amministrazione».