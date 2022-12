«Il nostro Natale  lontano dalla guerra: grazie a Capoterra» 

«Alle 5 del mattino ho sentito i bombardamenti vicino all'aeroporto di Kiev. Tremavo mentre i miei figli dormivano e non sapevo cosa fare perché nei supermercati era finito il cibo e io avevo scorte solo per una settimana. Il treno era così pieno di gente che in tanti erano stati costretti a lasciare le valigie in stazione. Qui, grazie anche alla comunità capoterrese, mi sento protetta».

Mentre la guerra in Ucraina continua a mietere vittime, c’è chi, grazie all’aiuto di tanti volontari, riesce a lasciare la propria terra natia e a mettersi in salvo, come Ylona Voznenko, 44 anni, insegnante di italiano e mamma di due bambini di 6 e 7 anni.

Scappare dalla città, dove ormai risuonano solo l’eco dei bombardamenti e dell’allarme che ne annuncia l’arrivo, dove non c’è più l’elettricità e non si trovano cibo e medicine a sufficienza. La paura è anche quella di morire di fame, sentire nell’aria quell’odore acre di guerra e morte. Così si parte, con solo uno zaino in spalla partire, senza sapere dove e in che modo.

Scappare dalla città, dove ormai risuonano solo l’eco dei bombardamenti e dell’allarme che ne annuncia l’arrivo, dove non c’è più l’elettricità e non si trovano cibo e medicine a sufficienza. La paura è anche quella di morire di fame, sentire nell’aria quell’odore acre di guerra e morte. Così si parte, con solo uno zaino in spalla partire, senza sapere dove e in che modo.

In salvo

Mentre la guerra in Ucraina continua a mietere vittime, c’è chi, grazie all’aiuto di tanti volontari, riesce a lasciare la propria terra natia e a mettersi in salvo, come Ylona Voznenko, 44 anni, insegnante di italiano e mamma di due bambini di 6 e 7 anni.

«Alle 5 del mattino ho sentito i bombardamenti vicino all'aeroporto di Kiev. Tremavo mentre i miei figli dormivano e non sapevo cosa fare perché nei supermercati era finito il cibo e io avevo scorte solo per una settimana. Il treno era così pieno di gente che in tanti erano stati costretti a lasciare le valigie in stazione. Qui, grazie anche alla comunità capoterrese, mi sento protetta».

Ad accogliere loro e altri diciassette ucraini, tra donne e bambini, nella vecchia canonica rimessa a nuovo grazie alla generosità dei capoterresi, don Gianni e suor Maria Dina, insieme a don Marco Lai, direttore della Caritas di Cagliari, alle due interpreti Oksana Ohal e Tetyana Andryeyeva e all’amministrazione comunale.

«È un’esperienza così coinvolgente dal punto di vista emozionale e di partecipazione – afferma don Gianni Locci, 67 anni – non immaginavo tutta questa generosità da parte della popolazione capoterrese, è stato messo in pratica il comandamento della carità».

L’accoglienza

Un grande progetto reso possibile grazie al Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), alla Caritas e alla Prefettura di Cagliari. Yulia Bulanova, 44 anni, mamma di due gemelli di 10 anni e di una figlia di 23 anni, lavorava in un laboratorio di analisi a Zaporizzja. «Le prime due settimane dall’inizio della guerra, abbiamo dormito in cantina. È dura non poter più andare a visitare i miei genitori in cimitero - aggiunge Yulia, commossa - ma volevo che i miei bambini vivessero in pace, sotto un cielo limpido. I bambini ora sono felici».

Un’esperienza dolorosa, che resta sulla pelle quasi fosse una cicatrice anche per Alla Kononenko, 50 anni, dentista, madre di due figli maschi, rimasti in Ucraina. Agli uomini infatti non è permesso lasciare il territorio. «Mio figlio mi ha detto Parti e stai tranquilla . Il giorno che sono partita ho provato un dolore immenso, l’ho abbracciato forte – si commuove – continuiamo a sentirci grazie ad internet ma il più delle volte le comunicazioni sono impossibili».

Per suor Dina, 67 anni, si tratta di una esperienza unica «che dà sapore a tutta l’attività ecclesiale. Con loro tutto avviene con delicatezza, entri nella loro vita e la fai tua».

Yvanna Van, 31 anni, è qui con il figlio di 9 anni. A Leopoli ha lasciato madre, padre e fratelli. «Non riuscivo a credere che nella nostra patria potessero accadere cose simili, nessuno si aspettava l'invasione russa. Quando hanno bombardato in un poligono militare vicino a Leopoli ho deciso di partire».

Tra loro anche Svitlana Yadova, 41 anni, insieme al marito che soffre di asma. I loro quattro figli sono rimasti a combattere da volontari: «Quando ho lasciato Kiev i carro armati russi erano già entrati in città. Mia figlia, a partire dal primo giorno di guerra ha lasciato il suo lavoro e ha imbracciato il fucile. Vivo in uno stato d'ansia perenne, sono preoccupata per i miei figli».

Svitlana, così come le altre è stata costretta a lasciare il lavoro, la sua città, le amicizie. Ha perso tutto e teme per i suoi figli: c’è da chiedersi se mai ci sarà davvero un vincitore in questa guerra. Così lontana e così vicina a Capoterra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata