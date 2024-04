«Il nostro “mercatino” oltre la ferrovia» 

Il furgone bianco, con le cassette di frutta e verdura sistemate all’interno, ricorda un tempo che non c’è più: quando i verdurai si spostavano, di quartiere in quartiere, per vendere la loro merce. È quello che da un paio di settimane succede a Serramanna dove una coppia di fruttivendoli itineranti (Pablo Meloni e Tamara Trudu) fa tappa quasi fissa al di là della ferrovia, dove nonostante l’apertura delle opere infrastrutturali realizzate (il tunnel carrabile di via Svezia, i cavalcaferrovia e i sottopassi pedonale e ciclabile e la conseguente soppressione dei passaggi a livello) nel quadro del raddoppio ferroviario, si vive ancora in isolamento.

Il servizio

I 1.800 residenti del “dopo-ferrovia” – dove ci sono solo una panetteria e una farmacia – per fare le compere devono spostarsi dall’altra parte. Tra loro, molti anziani, persone con difficoltà di movimento o che non dispongono di un mezzo proprio che ora ringraziano i due ambulanti che giovedì di buon ora si presentano con il loro furgone bianco in via Svezia. «A noi è dispiaciuto che queste persone, chi in carrozzina o con le stampelle, che hanno difficoltà a superare le barriere architettoniche, non riescano ad arrivare dall’altra parte del paese. Non potevamo e non volevamo voltarci dall’altra parte e, lasciando da parte le vendite che non sono esaltanti, il risultato della nostra presenza è stato quello di ridare a queste persone la quotidianità di un gesto importante, che si era perso: uscire a fare la spesa e poter socializzare facendo due chiacchiere», dicono Pablo e Tamara.

I residenti

Sulla bontà della nuova missione della coppia di verdurai hanno già messo il sigillo le massaie della Serramanna oltre la ferrovia. «Siamo isolati, da questa parte solo pochi servizi, ci si sposta al mercatino settimanale del sabato, ma questo furgone con la frutta e verdura è una benedizione», dice Rosetta Lasio. «Abito dal 1954 dietro la ferrovia – spiega Maria Rosaria Porceddu – prima della chiusura dei passaggi a livello con la mia piccola auto elettrica uscivo anche tre volte, ora solo una: ho maggiori difficoltà». «Molto comodo acquistare la verdura sotto casa»: anche Stefania Medda, giovane residente, benedice i verdurai Pablo e Tamara, che raccontano delle difficoltà incontrate. «Come ambulanti itineranti, possiamo effettuare la vendita spostandoci ogni due ore, per legge, e senza tirare fuori le cassette dal mezzo: vista la situazione abbiamo chiesto comprensione, ma ci hanno minacciato di ritiraci la licenza. Si pensi che ci hanno anche detto che non potevamo pubblicizzare l’attività sui social», concludono i due.

RIPRODUZIONE RISERVATA