Il nostro Mediterraneo tra verità e mito 

Quanto c’è di reale e quanto di mitico in ciò che si racconta del Mediterraneo e delle sue vicende? Proverà a tracciare un confine la quinta edizione del Sardinia Archeo Festival, che si inaugura oggi a Cagliari per concludersi il 15 giugno a Stintino. Tre giornate: oggi e domani nel capoluogo, al Centro d’arte e cultura Il Ghetto, una al capo nord dell’isola, nel Museo della Tonnara. E un ultimo appuntamento a fine estate, venerdì 30 agosto, a Villagrande Strisaili, nel sito archeologico S’Arcu’e is Forros.

Gli ospiti

Ideato e organizzato dall’associazione Itzokor, l’evento di archeologia è rivolto al grande pubblico e conta tredici ospiti, provenienti dal mondo della ricerca e del giornalismo, esperti di archeologia, storia, filosofia, religione e glottologia. Ciascuno contribuirà a tracciare un profilo del Mediterraneo che distingue «quello immaginato da quello reale», e ricostruisce «quanto di immaginario sia giunto fino a noi, adattandosi ai tempi e cambiando, come cambiano le comunità umane che lo hanno animato e vissuto».

Il cartellone

La prima giornata del Festival si apre stamattina alle 10, con il laboratorio fotografico di Luisa Siddi, per proseguire nel pomeriggio, alle 15, nella Sala delle Mura del Ghetto, con gli interventi di Flavia Frisone e Marco Minoja, entrambi archeologi, volti a tracciare una distinzione tra il mare raccontato dai miti e quello vissuto dagli uomini, e Giampaolo Salice, storico. Successivamente la parola passerà a Luca Misculin, giornalista del Post, e Riccardo Ginevra, glottologo, autori del podcast “L’invasione”, dedicato alla diffusione delle lingue e culture indoeuropee. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Francesca Mulas. Chiude la serata il concerto “Odissei senza sponde. Suoni e canti del Mediterraneo” di Ninfa Giannuzzi, Sandro Fresi, Luca Schiavo e Massimo Cerra. Un viaggio sonoro da una sponda all’altra del Mare Nostrum che sigillerà anche la seconda giornata della versione cagliaritana del festival. Domani, il primo incontro è alle 10 con la giornalista Valentina Porcheddu, che separerà la visione romantica del Mediterraneo da quella reale. Seguiranno gli interventi di Massimo Cultraro su «storie immaginarie e reali di isole, pirati e maghe seduttrici», e Valentino Nizzo su uomini ed eroi del Mare nostrum antico. Riccardo Ginevra proporrà un glossario di parole preistoriche, mentre lo storico Santiago Sabariero Sanchez illustrerà il ruolo chiave dello Stretto di Gibilterra. Nel pomeriggio, dalle 15, la riflessione prosegue sui binari tracciati da religione, filosofia e cinematografia. A iniziarla sarà Anna Canfora, docente di Storia della Chiesa, per continuare con Gianni Palumbo, naturalista e ornitologo, e Francesco Bellu, giornalista e appassionato di cinematografia. Chiuderà la serata Silvano Tagliagambe, autore del volume “Il Mediterraneo dentro” (Mimesis Edizioni) in cui il filosofo traccia la storia del mare nostrum nel tentativo di risvegliare la “coscienza mediterranea” di cui siamo eredi.

Giù il sipario

A Stintino, dove si chiuderà il festival, prenderanno la parola Elisabetta Garau, archeologa, che farà il punto sulle ricerche nel sito algherese di Sant’Imbenia, e Ilaria Guidantoni, giornalista e scrittrice. Infine, il 30 agosto, nel sito di S’Arcu’e is Forros, si alterneranno dibattiti e proiezioni, in collaborazione con Archeonova e Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico di Licodia Eubea.

