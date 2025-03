«Il nostro matrimonio in rossoblù»  

«Gli sposi portano bene». Hanno urlato così, con un tifo da stadio che ha fatto vibrare le stoviglie dei tavoli addobbati, gli ospiti di Tamara Salis e Diego Manunta nel giorno del loro matrimonio. Intorno alle 14.20, in pieno pranzo, il fischio dell’arbitro ha decretato la vittoria del Cagliari, la squadra del cuore dei due sposi.

I due (lei di Monserrato, lui di Elmas, ma residenti ad Assemini) ieri mattina sono convolati a nozze in Municipio a Elmas dopo quattro anni di amore e una passione in comune, il Cagliari Calcio. La squadra li ha accompagnati anche nel giorno più felice della loro vita: dai preparativi in tema rossoblù alla vittoria per tre a zero contro il Monza durante il ricevimento in ristorante, passando per il post cerimonia all’Unipol Domus: «Ci ha reso onore», hanno commentato i due.

In campo

Terminata la cerimonia gli sposi non ci hanno pensato due volte. Con la loro Fiat d’epoca, si sono diretti allo stadio, dove sono stati accolti dai tifosi pronti ad assistere alla partita. Il capitano Leonardo Pavoletti, a nome del Club, ha donato loro la sua maglia col numero 30 e con su scritto “oggi sposi”: «Ci ha ringraziati per non aver fatto mancare il nostro affetto e la nostra presenza alla squadra neanche nel giorno del nostro matrimonio», hanno raccontato commossi.

Ma non è stato l’unico dono ricevuto: usciti dallo stadio alcuni tifosi hanno regalato loro una sciarpa “aleé Cagliari” che ha fatto da corredo al resto degli addobbi rossoblù.

In tema

E anche il ricevimento ha richiamato il Cagliari: fuori dal ristorante il tabellone con la disposizione dei tavoli sembrava la formazione dei giocatori in campo: ogni tavolo aveva il nome di un calciatore. All'interno partecipazioni, menù, petali, fiocchi, palloncini, bomboniere, bottiglie, fermaposti e l’immancabile torta, tutto rossoblù. Colonna sonora: “Tifo Cagliari e boh”.

Vecchia passione

Tamara ha iniziato ad andare allo stadio quando aveva appena cinque anni, accompagnata dal nonno materno. Ora di anni ne ha 50, da allora ogni anno ha rinnovato l’abbonamento: «Ricordo con gioia il vecchio Sant’Elia e i tifosi che mangiavano formaggio e bevevano vino». Oltre che tifosa Tamara è stata anche una sportiva: «Alle superiori ho giocato a Calcio a 5, e per due anni anche a 11».

Diego, lo stesso, è sempre stato un grande tifoso, seguendo la squadra anche in qualche “dolorosa” trasferta. Tuttavia per un periodo aveva smesso di seguire il calcio fino a quando, quattro anni fa, ha conosciuto la sua dolce metà: «Mi ha detto “o andiamo allo stadio o non ti sposo!”».

Solo quest’anno, per via delle spese legate al matrimonio, hanno dovuto vendere il loro abbonamento: «Quando ho guardato la prima partita di campionato in Tv - ha raccontato Tamara - ho pianto dalla disperazione. Non starò un altro anno senza il mio stadio, voglio soffrire e gioire con loro di persona».

Nel cuore di Tamara c’è Daniele Conti, mentre quest’anno il suo preferito è Marin. Diego va sul sicuro con capitan Pavoletti. I figli, se ne avranno, non sanno se avranno il nome di un calciatore. Intanto la loro gattina si chiama Leon, in onore di Nandez.

Tamara e Diego su una cosa non vanno d’accordo: lei spera sempre che la Torres perda, mentre lui la rimprovera dicendole di essere sportiva. Ma la pensano uguale su un desiderio comune: «Rossoblù, regalateci la salvezza».

