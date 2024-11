«Il nostro lavoro non può sparire» 

Inviata

Portoscuso. «Ho 36 anni, sto per diventare padre e ho 8 anni di mutuo da pagare. Vorrei che mio figlio nascesse in una famiglia dove il papà è ancora un lavoratore e non uno dei tanti disoccupati del Sulcis». Nelle parole pronunciate con le lacrime agli occhi da Nicola Salis di Masainas, operaio di una ditta degli appalti della Portovesme srl, tutto il dramma delle 400 persone che dal 31 dicembre rimarranno a casa, falcidiate dalla chiusura della linea zinco.

La protesta

In tanti hanno pianto ieri mattina. Il silenzio assordante intorno al dramma di questi operai che, al contrario dei dipendenti diretti della Portovesme, non possono nemmeno avere la certezza della cassa integrazione, ha fatto esplodere la protesta all’alba: all’avvio del primo turno è scattata la decisione di bloccare l’ingresso dei camion e dare il via a una manifestazione durata una giornata intera. Mentre sette camion si sono fermati, per ore i lavoratori metalmeccanici e dei servizi si sono piazzati davanti al grande parcheggio della fabbrica. Poi la decisione di marciare verso Portoscuso per occupare simbolicamente la chiesa intitolata a Santa Maria d’Itria e poi il Municipio. «Non c’è cosa peggiore che veder piangere un padre di famiglia a cui viene tolto il lavoro e oggi ho visto tante persone piangere. – ha detto don Antonio Mura, parroco del paese e responsabile della Pastorale del lavoro – Chi decide il pane ce l’ha sicuro, ma questi lavoratori non sanno che ne sarà del loro domani. Si sentono soli in un momento di lotta in cui l’unità dovrebbe essere il punto di partenza». Un appello all’unità lo ha fatto anche il sindaco Ignazio Atzori che ha accolto gli operai in Municipio: «Non possono esistere operai di serie A e di serie B – ha detto – oggi chiude la linea zinco ma nessuno si senta privilegiato visto che anche il Waelz potrebbe essere a rischio. C’è il tema della discarica con gli impianti da mettere a norma da affrontare e non si dimentichi che la crescita di questo settore era stata approvata in nome dei posti di lavoro da tutelare. Quella tutela oggi sta scomparendo: o si salvano tutti o non si salva nessuno».

Gli appelli

Applausi e poi ancora lacrime e appelli all’unità: «Quando si perde il posto di lavoro non ci possono essere le divisioni sindacali che vediamo oggi o colori politici in competizione», ha detto l’assessore comunale Enrico Atzei – separati siamo tutti più deboli». In Comune anche le 17 operatrici della mensa della Portovesme, anche loro con il lavoro a rischio: «Nessuno è al sicuro – ha detto Fabio Desogus, 53 anni, titolare di un’impresa d’appalto – sono qui con i miei dipendenti e mi chiedo dove siano gli altri imprenditori». Tante le storie: «Ho 57 anni, ho da pagare mutuo, mobili, mantenimento – ha detto Corrado Fadda di Iglesias – chi assume un uomo di 57 anni?». Stesso pensiero per Dino Casula, 53 anni: «Ci sentiamo abbandonati ma lotteremo fino all’ultimo giorno». Roberto Forresu, segretario della Fiom Cgil, presente dalle prime ore del mattino, ha ribadito «l’importanza di provare a salvare il salvabile ma il tempo stringe – ha detto – c’è già chi ha ricevuto la lettera di licenziamento, non si può più perdere tempo». Più tardi quando il presidio è stato sciolto e il coordinamento degli appalti è stato convocato per oggi in vista di nuove iniziative, la segreteria territoriale Fiom Cgil in una nota ha espresso ufficialmente «sostegno alle azioni che il coordinamento appalti vorrà intraprendere». Nella serata è arrivata la solidarietà del sindaco di Iglesias Mauro Usai: «Siamo accanto ai lavoratori – ha detto – li sosterremo in qualsiasi iniziativa». Non è mancato l’appoggio del segretario regionale della Cgil Fausto Durante: «La tensione sociale e la preoccupazione tra i lavoratori stanno crescendo, con il rischio di raggiungere livelli di difficile gestione – ha detto – Al momento registriamo un certo attendismo che non vorremmo si trasformasse in una accettazione acritica delle scelte dell’azienda alla quale, invece, noi pensiamo che il governo dovrebbe dire con fermezza che deve rispettare gli impegni e proseguire con le produzioni dello zinco. L’incontro del prossimo 5 dicembre al Mimit dovrà vedere l’unità di tutto il mondo del lavoro e delle istituzioni sarde». Resta da capire se l’appello all’unità sarà recepito da tutti. La rsu della Portovesme in una nota ha ribadito «l’intenzione di proseguire in ragionamenti confederali. Pertanto invitiamo tutti i nostri colleghi a aderire a iniziative esclusivamente concordate con la Rsu della Portoivesme srl».

