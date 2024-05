Il nostro lato oscuro nella storia di Donaera 

Un senso di inquietudine si mette di mezzo e costringe, come in uno specchio, a guardarlo fino in fondo. Andrea Donaera consegna un romanzo che sprofonda nell'oscurità del protagonista, il quale si confronta con la sua inadeguatezza. Pone riflessioni su come tenerla a bada e, a seconda dei casi più diversi e personali, sul non riuscire a evitarla.

“La colpa è mia”, edito da Bompiani, evidenzia le parti meno positive, quelle che nella vita ci vergogniamo di avere e facciamo finta non esistano. Bruno, giornalista freelance, affronta ciò che della sua generazione è sciupata, mettendo a nudo paura, lasciando dilagare l'insicurezza sino a scegliere la strada più drastica che spezza l'illusione di felicità. Ecco che l'urgente bisogno di essere amato e accettato sembra colmato grazie alla presenza della sua Aby, sino a quando si scopre che proprio lei morirà per un tumore al cervello. Si ripromette di fingersi all'altezza della situazione, di fare l'uomo tutto di un pezzo ma il crollo è dietro l'angolo.

E poi, Petrus, della community degli indesiderabili, gli incel (involuntary celibates) che lo disturba con i suoi pensieri persecutori; e il continuo riferimento alla sua generazione ancora troppo connessa all'influenza di nonni e genitori con le loro perenni richieste di autonomia.

La penna di Andrea Donaera, nato a Maglie nel 1989, cattura e mantiene alta l'attenzione di chi legge fino alla fine e propone dialoghi di estremo realismo tra persone di vita vera in una atmosfera di ombre che accompagna questo viaggio verso il lato più oscuro di ognuno. Qui la sensazione di impotenza fatica a perire in noi stessi, soprattutto se imposta dagli altri. (Federica Abozzi)