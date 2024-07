Il nostro Gruppo e il grande lavoro fra ritiro e serie A 

Anche per il campionato 2024/2025 Radiolina e il Cagliari Calcio rinnovano e consolidano la loro partnership, rafforzando ulteriormente per questa stagione il loro rapporto. La prima emittente dell’Isola si conferma la radio ufficiale della squadra: la radiocronaca delle gare in casa e in trasferta sarà curata come sempre da Lele Casini, in studio Luca Neri. Subito dopo il match, ad aspettare i tifosi su Radiolina (e in versione visual anche su Radiolina) “Il Post Partita”, la trasmissione condotta da Luca Neri che per tradizione apre i microfoni ai commenti a caldo dei tifosi, parte attiva della diretta anche sui canali social.

Radiolina vi porta allo stadio: gli ascoltatori della radio ufficiale del Cagliari potranno partecipare al gioco radiofonico che, ogni settimana, consentirà di vincere i biglietti per le partite alla Unipol Domus. E le opportunità si moltiplicano, grazie alla possibilità di vincere il meet-and-greet. Non solo: Luca Carcassi di Radiolina è confermato speaker ufficiale del Cagliari, sarà la sua voce ad accompagnare gli spettatori allo stadio.

In ritiro

E in attesa dell’inizio del campionato, i media leader dell’informazione accompagnano i rossoblù durante il ritiro. Dopo Assemini, si parte in Valle D’Aosta e sono tre gli inviati che volano a Chatillon-Saint Vincent: il capo della redazione sportiva dell’Unione Sarda Enrico Pilia, che curerà anche i contenuti per unionesarda.it, Lele Casini per Radiolina e Videolina e per le immagini Andrea Serreli. Su tutti i media del Gruppo ci sarà quindi un aggiornamento costante, così come quotidiano è l’appuntamento con “Il Cagliari in diretta Estate”: tutti i giorni alle 19.30, e fino al 2 agosto, vi racconteremo – in FM su Radiolina e su Videolina al canale 10 del Digitale terrestre - il ritiro valdostano dei rossoblù, con le immagini degli allenamenti e la voce dei protagonisti. Oggi si parte con Neri in studio, da domani conduzione affidata ad Alberto Masu: insieme agli inviati in Valle d’Aosta farà il punto su allenamenti e mercato, con le voci di giocatori e tecnico.

Radiolina, inoltre, trasmetterà la radiocronaca delle due partite amichevoli che si giocheranno in Valle d’Aosta: giovedì 25 luglio Cagliari-Como e martedì 30 Cagliari-Catanzaro.

