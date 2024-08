«Il nostro gioco è dominante» 

Sassari. «Vogliamo continuare a fare un calcio dominante». Il tecnico Alfonso Greco resta fedele alla filosofia calcistica che nella stagione passata ha portato la Torres al sorprendente secondo posto nel girone B di Serie C. «Cercheremo di imporre il nostro gioco, sapendo che rischiamo anche qualcosa, ma l’idea è quella di fare noi la partita».

Quarto anno sulla panchina rossoblù, dove ha superato le cento presenze tra campionati e Coppa Italia, l’allenatore romano ha la consapevolezza che in questa stagione la sua squadra non può sorprendere più nessuno, anzi diventa una delle più temute. «Molti ci aspetteranno, si chiuderanno, ma noi dobbiamo essere bravi e veloci nel gioco per mantenere la nostra identità».

Le avversarie

La prima è la Vis Pesaro, che arriverà al “Vanni Sanna” nel posticipo di lunedì alle 20,45. «Le prime partite sono sempre un po’ particolari perché non conosci benissimo gli avversari anche se non hanno cambiato molto. Non so che atteggiamento avranno loro, dovremo essere concentrati su noi stessi e adattarci alle situazioni del campo».

Dalla Serie B sono retrocesse Ascoli e Ternana. Poi ci sono Perugia e Pescara, deluse dell’anno scorso e in cerca di immediato riscatto. «Aggiungete Arezzo e Virtus Entella, che hanno allestito organici importanti e ancora non è chiuso il mercato».

Stesso modulo

Resta la difesa a tre, anche se in questo momento il reparto è corto perché il difensore Riccardo Idda sarà operato il 30 agosto per un intervento di pulizia a una caviglia alla quale aveva subito un infortunio. I difensori sono solo quattro: Fabriani, Antonelli e Dametto più Coccolo che però appare indietro. C’è anche il giovane Verduci. La difesa a quattro, provata per qualche minuto nella ripresa della gara di Coppa Italia contro l’Albinoleffe, non ha convinto il tecnico.

Nella mediana ci sarà ancora Mastinu, «per me è un centrocampista» ha chiarito qualche giorno fa l’allenatore rossoblù. In attacco sempre tre giocatori offensivi, che poi siano due sulla trequarti a supporto della punta, tre attaccanti in linea o un trequartista dietro due punte è relativo, vista anche la grande mobilità delle punte.

Mercato e organico

«Sono contento di essere in difficoltà nelle scelte, vuol dire che la rosa è profonda», ha risposto il tecnico a chi ha sottolineato l’abbondanza di esterni e ali. L’allenatore della squadra sassarese si aspetta poi la crescita dei giovani: «Con l’aiuto del gruppo possono migliorare. Brentan è un giovane già pronto, capace di dare a centrocampo sia quantità che qualità e quindi abbinabile con qualsiasi altro tipo di centrocampista».

Sulla ricerca di altri rinforzi ribatte: «È una questione di numero. Io credo in Diakité, è un centravanti che ci ha dato molto ma avere un’alternativa è sempre utile». Era praticamente fatta per l’arrivo del centravanti Jacopo Murano, 20 reti l’anno scorso nel girone C con la maglia del Picerno, ma all’ultimo momento si è inserito il Foggia che ha fatto pesare la vicinanza geografica.

Il direttore sportivo Andrea Colombino resta operativo su un mercato non semplice proprio perché quando si punta a giocatori di valore si entra in concorrenza con club importanti. Gli obiettivi sono un uomo per ogni settore: difesa, centrocampo e attacco, in modo da avere gli uomini giusti per le rotazioni che si renderanno necessarie durante la stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA