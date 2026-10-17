«Il nostro futuro tra l’erba  e il pickleball» 

Angelo Binaghi tra presente e futuro. Il presidente della Fitp, presente all'Olbia Challenger, guarda al domani. «Dobbiamo allestire questo nuovo Atp 250 sull’erba che si svolgerà in nord Italia a partire da giugno 2028. Dovendosi disputare su erba naturale, i tempi non sono così ampi e bisognerà presto iniziare a lavorarci, oltre a consolidare tutti gli altri eventi che già abbiamo e senza dimenticarci di chiedere l’organizzazione di qualche grande torneo per disabili, che è forse la competizione che in questo momento ci manca. Naturalmente non dimentico che l’obiettivo è sempre quello di far crescere i nostri asset, a cominciare dagli Internazionali Bnl d’Italia». Binaghi ha speso belle parole per il circolo olbiese: «Ho visto progressi e modifiche sostanziali al club, che credo sia ora il più grande della Sardegna settentrionale per numero di campi. Questo fa il paio con i progressi che la società del Terranova sta facendo da diversi punti di vista, inclusa la promozione del Challenger che completa il pacchetto di attività. E' quindi giusto che l’impianto si allarghi, così come è positivo che si cominci a parlare di circolo polivalente, in grado di ospitare non solo il tennis su due superfici ma tra poco anche il padel e speriamo in futuro anche il pickleball».

Zverev ko a Shanghai

Alexander Zverev eliminato in semifinale nell'Atp 1000 di Shanghai. Il tedesco, che prosegue il suo percorso verso il numero 1 del mondo, è stato sconfitto 5-7, 6-4, 6-3 da Alejandro Davidovich Fokina. Finale tutta spagnola, visto che, dall'altra parte della rete, ci sarà Rafael Jodar, che ha regolato 6-3, 6-4 Daniil Medvedev.

Nardi stop

Saranno le prime due teste di serie a contendersi il titolo dell'Olbia Challenger. Da una parte, Jacob Fearnley, che ha regolato 6-2, 6-4 Luca Nardi. Dall'altra, Damir Dzumhur, che ha battuto 6-1, 7-5 Maks Kasnikowski, Il doppio va a Jarno Jans e Joran Vliegen, vincitori 6-3, 6-4 su Daniel Cukierman e Fernando Romboli.

Pieri in finale al Forte

Matthew Donald vince il quarto dei cinque tornei Itf Combined targati Forte Village Sports Academy. Il ceco, in vantaggio fino al 6-0, 3-1, ha incassato il ritiro di Giorgio Tabacco. Oggi, finale femminile tra Jessica Pieri (doppio 6-2 a Beatrise Zeltina) e Nina Radovanovic (7-5, 5-7, 6-3 su Valentini Grammatikopoulou).



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