«Il nostro futuro nell’idrogeno» 

I Comuni del territorio si candidano a ospitare la nascita di un polo sperimentale nazionale sia per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, sia riguardo la mobilità degli enti locali. Un ambizioso obiettivo che potrà essere raggiunto grazie all’utilizzo dell’idrogeno che verrà prodotto a Mandas. Nel centro dell’alta Trexenta, nei giorni scorsi, hanno preso il via i lavori per la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno destinata ad alimentare i treni a idrogeno della linea Monserrato–Mandas–Isili. Lavori che verranno consegnati entro la fine del 2026. Da un progetto sperimentale ne deriva subito un altro, proposto e sponsorizzato dal sindaco Umberto Oppus. «Insieme al sindaco di Pimentel Damiano Aresu, di professione agronomo, abbiamo avviato in Regione i primi incontri propedeutici alla realizzazione nel territorio di Mandas di un polo sperimentale a livello nazionale per l’utilizzo dell’idrogeno in agricoltura», spiega Oppus. Sono già state coinvolte le amministrazioni comunali di Gesico, Gergei, Siurgus Donigala e Suelli: l’obiettivo è estendere la collaborazione agli altri centri della Trexenta e del Sarcidano.

Le applicazioni

Nel settore agricolo rappresentano una strada necessaria per una maggiore sostenibilità: si può ricavare da energia verde e può essere utilizzato come combustibile per le macchine e generare calore. «Stiamo predisponendo un progetto che rappresenta un unicum a livello nazionale - spiegano i primi cittadini di Mandas e Pimentel -, nelle nostre aziende avremo macchine agricole e mungitrici alimentate a idrogeno». Non solo: lo stesso elemento chimico verrà utilizzato per far circolare i veicoli degli enti locali (auto per i vigili, auto di supporto per gli uffici tecnici, scuolabus) che potranno essere acquistati anche grazie ai vari incentivi statali e regionali che supportano la transizione verso la mobilità a basso impatto ambientale. Importanti risorse sono state stanziate in particolare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso i fondi europei del Next Generation EU per rilanciare l’economia attraverso innovazione e sviluppo.

Il progetto

Dai treni a vapore ai treni a idrogeno, grazie al progetto strategico con cui Arst e Regione intendono rendere sempre più sostenibile e innovativo il sistema di trasporto pubblico regionale, contribuendo alla decarbonizzazione della mobilità in Sardegna. La rivoluzione nei binari aprirà la strada, almeno questo è l’obiettivo, alla modernizzazione e alla svolta green del parco macchine a disposizione dei Comuni di Mandas e Pimentel e nelle aziende agricole del territorio.

