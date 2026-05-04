«Il nostro è un amore senza età» 

L’amore oltre l’età, un sentimento fortissimo che spazza via stereotipi regalando una storia semplice e bella. A Terralba pochi giorni fa hanno detto sì all’altare Gesuino Soru, 85 anni, e Maria Assunta Manca, classe 1953. La promessa in Cattedrale, circondati da parenti e amici, poi una grande festa.

La storia

Gesuino e Maria Assunta, entrambi vedovi da tempo, stanno insieme da 13 anni ma si conoscono da sempre. Lui per una vita ha fatto l'autista per conto di diverse aziende dell’Isola, lei ha lavorato come commessa in vari supermercati. «Mi ricordo ancora quando, tanti anni fa, incontravo Gesuino alla Fata, dove allora lavorava - racconta Maria Assunta - Mi recavo spesso da lui per acquistare il biglietto del pullman per mio figlio Marco, all’epoca studente». Il corteggiamento vero inizia quando i due si incontrano per caso in una scuola di ballo ad Arborea: «Ho sentito le farfalle nello stomaco da subito, durante il primo ballo» racconta Maria Assunta. Poi le prime passeggiate in auto «per non farci vedere - racconta- mi vergognavo come una bambina, anche se non stavo facendo nulla di male. Mi ha corteggiato per un anno con eleganza, garbo ed educazione. Un uomo d’altri tempi e, alla fine, si è trasferito a casa mia. Adesso siamo qui, con la fede al dito perché si può dire sì anche alla nostra età». Gesuino, che è anche il sacrestano nella chiesa di San Pietro Apostolo, è di poche parole quando racconta questo grande amore. «L'avrei sposata subito – dice con un pizzico di emozione- appena è finito il primo ballo ho capito che era lei la donna che mi avrebbe accompagnato per il resto della mia vita. Era bellissima, lo è ancora oggi». Per stare bene hanno un segreto: «Quando litighiamo facciamo subito pace, le discussioni fanno male. Bisogna stare sereni, soprattutto alla nostra età».

Il matrimonio

Prima di convolare a nozze, però, c'è stata una richiesta: è stato Marco, figlio di Maria Assunta, a convincere la madre che forse era arrivato il momento di sposarsi con Gesuino. «Alcuni mesi fa mio figlio mi ha comunicato che si sarebbe sposato in Comune il 2 maggio con la sua compagna Alessandra - racconta Maria Assunta Manca - dicendo che avrebbe avuto piacere di festeggiare tutti insieme dopo le nozze mie e di Gesuino. È stato un colpo al cuore, non ho potuto dire di no». All'altare, Maria Assunta è stata accompagnata dal figlio Marco, che si è sposato due ore dopo in Municipio. Gesuino, invece, era accompagnato dalle figlie Loredana e Michela.

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