«Il nostro cuore per la Tanzania» 

La Barbagia abbraccia l’Africa e costruisce ponti di sviluppo a sostegno della Tanzania, dove da tempo è in corso la missione umanitaria promossa dal Serming (Servizio giovani missionari) di Torino. Qui dal 2023 Valeria Sanna, operatrice culturale di Gavoi, è in prima linea per un mese l’anno nel villaggio di Lituhi dove, grazie al lavoro di cooperanti e alle innumerevoli donazioni, si rivede la luce dopo anni difficili. Per il villaggio, situato nella diocesi di Mbinga, è in corso una lenta ricostruzione dopo l’alluvione del 1981 che ha distrutto le infrastrutture realizzate dai monaci tedeschi nel 1936. La missione, che era stata abbandonata, è ripresa grazie ai missionari di Torino, promotori di vari interventi fra cui la rinascita dell’ospedale Sant’Elisabetta.

L’esperienza

«La svolta - racconta Valeria Sanna - è arrivata nell’aprile del 2022 durante un viaggio a San Giovanni Rotondo, dove incontrai don Deograzias, sacerdote originario di Lituhi, allora impegnato negli studi in Italia». l’anno successivo decide di raggiungere il villaggio: «Don Deogratias mi raccontò della missione in corso nel suo Paese e dei progetti di ricostruzione. Ne rimasi profondamente colpita e a settembre 2023 per la prima volta ho fatto tappa a Lituhi che è ormai parte del mio cuore».una catena di generosità e si impegna a dare forma, insieme al Serming, a varie iniziative. Frutto anche della generosità del popolo sardo.

«A Lituhi - spiega - sono già arrivati due container di aiuti e avviati progetti essenziali per garantire l’accesso all’acqua potabile, all’energia elettrica e al diritto alla salute. Il sostegno dei nostri conterranei si è rivelato prezioso e a breve verranno installati anche dei pannelli fotovoltaici».

Nuovo viaggio

Ora Valeria Sanna riparte per la Tanzania (dove rimarrà fino a settembre) con una nuova compagna di viaggio, Elisa Duras, biologa 23 enne di Fonni. «Fin dall’infanzia coltivavo il sogno di vivere un’esperienza di questo tipo - dice Duras - dopo aver conosciuto Valeria non ci ho pensato due volte ad offrire il mio contributo».mpegnata nell’ospedale e in altre mansioni al villaggio: «Supporterò il laboratorio analisi e aiuterò i medici nella telemedicina con i sanitari italiani. Nel pomeriggio seguirò le varie attività con i bambini».e: «Sono grata al mio paese per il sostegno mostrato alla mia partenza, dalla parrocchia, passando per il gruppo missionario e non solo, a decine di persone che hanno voluto donare giochi e offerte che porterò ai bimbi della Tanzania.Un’esperienza unica - conclude - che mi fortificherà dentro e racconteremo nel canale Telegram “Tanzania un’esperienza umanitaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA