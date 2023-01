«Il nostro cuore batte per la Bosnia» 

Il grande cuore del Sulcis si apre ai nipoti della guerra in Bosnia e dei Balcani, zone in cui minaccia di estendersi il conflitto in corso per l'invasione russa in Ucraina e dove ricrescono in questi giorni le vecchie-nuove tensioni etniche.

Il programma

Ma per decine di bambini e adolescenti bosniaci, dopo le sofferenze di quegli eccidi dei primi anni Novanta vissuti dai loro genitori e dai nonni ora è tempo di speranza e amore. Passa infatti attraverso Carbonia (e si dirama poi in tutto il territorio e nel resto dell’Isola) una rete di solidarietà che permette a numerose famiglie di ospitare per l’estate o per le vacanze natalizie ragazzini dai 6 ai 18 anni originari della Bosnia. Il filo rosso che permette questo straordinario legame internazionale si chiama Gisella Pitzalis, 57 anni, di Carbonia. Da dieci, dopo aver ereditato il ruolo di coordinatrice del compianto Maurizio Corda, è referente regionale dell’associazione nazionale “Luciano Lama”, organismo che consente a nuclei familiari autorizzati dalla Questura ad accogliere a spese delle famiglie sarde bambini bosniaci cresciuti in contesti con profondo disagio sociale, oppure ospiti di orfanotrofi e di istituti particolari. «Comunque - racconta la volontaria di Carbonia - sono figli di genitori che erano adolescenti durante la guerra nell’ex Jugoslavia e che l’hanno vissuta sulla propria pelle rimanendone segnati: la Bosnia è in parte ancora un’emergenza umanitaria perché l’onda lunga di quegli anni sciagurati travolge anche i bambini di oggi, e chi si affida a noi lo sta facendo con una passione fuori dal comune». In questo il Sulcis non è mai stato secondo a nessuno.

Gli ospiti

Pochi giorni fa sono così ripartiti i ragazzi (una quindicina nel Sulcis Iglesiente, altrettanti fra Cagliari, Alghero, Tortolì e altri paesi) ospiti per le feste di Natale. Torneranno in luglio. Parlare di famiglie allargate è riduttivo: quei ragazzi sono diventati parte integrante della comunità che li ha accolti. «Abbiamo iniziato dieci anni fa – racconta Emanuela Fanni, 51enne di San Giovanni Suergiu – e non ci siamo più fermati: noi abbiamo avuto Esma, un amore di bimba di 6 anni che ci ha riempito il cuore di gioia e che non vediamo l’ora di riavere in estate: sappiamo che questi ragazzi provengono da un vissuto difficile in cui supponiamo che l’astio socio culturale e religioso sia ancora presente». Quello che trovano nel Sulcis è la serenità. Come quella riconquistata da Tarik, 17enne ospitato da Giancarlo Uccheddu, (57), anch’egli di san Giovanni Suergiu: «Viene da noi ormai da sei anni – rivela Giancarlo – e non solo è come se fossimo padre e figlio ma è diventato uno del paese, con un rapporto speciale con i coetanei e con il mio vero figlio». Tarik abita ancora in orfanotrofio, come d’altronde Ivan, dodicenne che per vari anni è stato ospite di Romina Di Corato, 51 anni, di Carbonia: «La prima volta che è giunto nel Sulcis Ivan aveva 6 anni, nel giro di poco tempo ci ha chiamato mamma e papà: è una storia di affetto e amore smisurato».