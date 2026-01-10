Il nostro corpo sa come regalarci la felicità Cinquant’anni fa la scoperta delle endorfine 

L’anno che ci siamo appena messi alle spalle ha segnato il cinquantenario della scoperta delle Endorfine. Queste sostanze biologiche sono divenute ormai familiari universalmente anche ai “non addetti ai lavori” ed entrate nel gergo quotidiano come “ormoni del benessere”. Cercando su Internet troviamo: “Neurotrasmettitori oppioidi endogeni prodotti nel cervello (lobo anteriore dell’ipofisi) che agiscono come analgesici naturali riducendo il dolore e lo stress, generando piacere ed euforia”. È altrettanto noto come tra le condizioni che stimolano la loro produzione naturale vi sia in primo luogo l’esercizio fisico prolungato (lo sballo dei maratoneti) ma anche le forti emozioni positive, alcuni cibi (cioccolato) e l’attività sessuale.

La famiglia

Si tratta di una “famiglia” di sostanze a struttura peptidica che interagiscono con i recettori endogeni per gli oppioidi, che sono distribuiti nel nostro corpo, come in quello di tutti gli animali superiori e non è escluso che ne fossero dotati anche i dinosauri: la loro funzione è quella di attenuare il dolore fisico provocato da qualunque genere di insulto e, sinergicamente con la serotonina, regolare l’umore, sonno e appetito, contrastando ansia e depressione. Fin dagli anni immediatamente successivi alla loro scoperta le endorfine furono ritenute le responsabili del meccanismo d’azione dell’Agopuntura dimostrandosi il loro incremento con la stimolazione degli aghi su appositi punti del corpo (anche in campo veterinario) e la loro inibizione con la somministrazione di naloxone dopo una seduta di Agopuntura, come avviene per la morfina e l’eroina. Da allora l’Oms ha riconosciuto la scientificità dell’antica Medicina nata in Cina oltre 3000 anni fa. È interessante ricordare la geniale intuizione che ha determinato la loro scoperta, con un salto indietro al 1972, quando la giovane ricercatrice americana Candace Pert fu incaricata dal suo caposcuola Solomon Snyder della Johns Hopkins University di Baltimora, di dimostrare la presenza nel corpo umano di quei recettori per gli oppiacei dei quali si era postulata l’esistenza rispondendo all’assioma: se la morfina proveniente dai papaveri può produrre i suoi effetti sul nostro sistema nervoso, devono esserci dentro di noi dei recettori con cui essa può interagire!

Quel traguardo

Il successo di quella ricerca, raggiunto utilizzando il naloxone radioattivo come antagonista in luogo della morfina, il 25 ottobre 1972, anticipando sul filo di lana gli analoghi studi di Goldstein, aprì la strada alla soluzione del quesito che ne conseguiva: era mai possibile che il Creatore ci avesse dotato di quei recettori specifici per reagire agli oppiacei (con tutte le ben note conseguenze) o piuttosto essi erano destinati ad interagire con altre molecole egualmente presenti nel nostro corpo, gli oppioidi endogeni appunto, dei quali ancora non si conosceva l’esistenza?

Nel 1975 John Hughes e Hans Kosterlitz nell’Università di Aberdeen, in Scozia, riuscirono a completare la ricerca avviata dalla Pert isolando nel cervello dei maiali una sostanza endogena capace di adattarsi al recettore degli oppiacei provocando i medesimi effetti di quelli esogeni come la morfina, e battezzarono quella classe di preziosi peptidi endogeni così scoperti “Encefaline”. In seguito altri ricercatori americani, in competizione per rivendicare la priorità della scoperta, chiamarono gli stessi peptidi “Endorfine”.

Gianluigi Gessa

Negli anni successivi, la strada tracciata dalla scoperta dei recettori per gli oppiacei e della produzione delle endorfine condusse analogamente a individuare anche i recettori per i cannabinoidi e di conseguenza l’esistenza dei cannabinoidi endogeni. Altrettanto analogamente anche gli endocannabinoidi, come avviene per le endorfine, reagiscono allo stimolo dell’Agopuntura con un incremento della loro produzione.

Non sembri ora superfluo rimarcare la coincidenza temporale della presenza, nel 1972, presso il National Institutes for Health di Bethesda, sempre nel Maryland, a 40 minuti di auto da Baltimora, dello scienziato cagliaritano Gianluigi Gessa, amico e frequentatore del già menzionato Sol Snyyder e di Candace Pert, impegnato ad indagare su un’altra molecola, la Serotonina, egualmente implicata nel conseguimento del “piacere”, con meccanismi e vie del tutto diversi da quelli utilizzati dalle endorfine, studi che conferiranno al nostro illustre concittadino fama universale, collocandolo nell’Olimpo della Storia della Medicina mondiale.

