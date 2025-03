«Il nostro compito è rafforzare il centro, no alle divisioni»  

Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha aperto ieri i lavori della terza giornata della Scuola di formazione politica organizzata dai Riformatori Sardi – in un dialogo con la giornalista della Rai Flavia Corda – con un intervento sullo stato di salute dell’Europa, la forbice che divide l’Europa dei padri fondatori, basata sui pilastri del benessere e sulla pace, e l’Europa dei giorni nostri, con un’analisi sulle politiche messe in campo, sui valori persi e da ritrovare, sull’Ucraina e sulle differenze di visione che interessano oggi le Nazioni.

In seguito, dopo la sessione tematica dedicata all’economia dello sport, Maurizio Lupi, presidente del gruppo “Noi Moderati” alla Camera, ha conversato con il vicepresidente del Consiglio regionale Aldo Salaris del Centro nell’assetto politico di oggi. «Rafforzare il centro del centrodestra», è il monito che arriva da Lupi: «Le distinzioni sono essenziali ma non devono trasformarsi in divisioni. Qual è la ragione per cui metà degli italiani non va più a votare? Questa domanda rappresenta il più grande fallimento della Seconda Repubblica», ha detto Lupi. La vera sfida? «Avere il coraggio di cambiare il Paese e chiudere questa esperienza di governo con quelle riforme necessarie per far rinascere l’Italia».

Il quarto e ultimo appuntamento della Scuola di formazione politica edizione 2025 dei Riformatori Sardi è in programma sabato 29 marzo, quando all’Holiday Inn saranno ospiti, per parlare di sanità, Graziano Del Rio (ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio), Giulia Grillo (ex ministra della Sanità), Marcello Giannico (ad del Mater Olbia), Manuela Bocchino (dirigente dell’Istituto Superiore di sanità) e Giovanni Sotgiu, professore di Epidemiologia all’Università di Sassari. La chiusura è affidata a Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Umberto Ticca, responsabile della Scuola e Gabriella Mameli, presidente dei Riformatori Sardi.

