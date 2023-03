«Il nostro bilancio resta in ordine» 

Il sindaco Andrea Abis è certo che quella somma arriverà nelle casse del Comune. «Come? Lo vedremo». Il riferimento è alla quota rivendicata alla Fondazione Mont’e Prama che manca nel bilancio approvato due giorni fa in Consiglio comunale. Tant’è che nella relazione della revisora dei conti del Comune si legge: «Con riguardo ai trasferimenti Fondazione Monte Prama, quota proventi Siti Archeologici e Museo inserito in ciascun anno del triennio per 527.464,25 euro si rileva che lo stanziamento di entrata corrente inserito coincide con l’importo iscritto per l’anno 2022 secondo il disposto dell’atto costitutivo della Fondazione. Considerato che la Fondazione in sede di approvazione del Bilancio 2023 ha stanziato nella corrispondente voce di spesa un importo inferiore contestando il trasferimento finanziario dovuto dalla Fondazione e rivendicando un ridimensionamento significativo del quantum minimo pattuito nell’atto costitutivo, il revisore suggerisce di accantonare una congrua quota di avanzo libero come fondo rischi potenziali in modo da scongiurare eventuali squilibri di bilancio».

Il bilancio

Abis giudica, tuttavia, «positivo il rendiconto che rivela un Ente con i conti in ordine dopo un risanamento per nulla facile. Per l’amministrazione attuale si tratta del l’ultimo bilancio di previsione, un documento che arriva con anticipo rispetto al termine del 30 aprile; un documento che all’indomani dell’inizio della nuova legislatura costituisce una base affidabile per chiunque governerà Cabras nei prossimi anni. In cinque anni abbiamo risanato il bilancio senza aumentare le tasse locali. A inizio 2018 il disavanzo strutturale ammontava a 775 mila euro al quale si è aggiunto a novembre 2018 il riconoscimento di un pesantissimo debito fuori bilancio nei confronti di Abbanoa-Egas, che siamo riusciti a chiudere a circa 760 mila euro in fase di contrattazione bonaria». La spesa corrente ammonta per l’anno 2023 a quasi 12 milioni di euro. Il bilancio prevede il mantenimento ma anche il potenziamento dei servizi storici.

L’amministrazione ha confermato le tariffe per l’Imu e l’Irpef, per quanto concerne la Tari viene prevista la conferma del gettito tributario approvato lo scorso anno. «Sull’imposta di soggiorno è previsto l’incremento di un euro dal 1° maggio al 31 ottobre, mentre per la bassa stagione sono state confermate le tariffe previgenti, andando in questo modo incontro a quanto chiesto dagli operatori del settore».