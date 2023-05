«Il nostro ballo conquista la Cina» 

I ballerini Andrea Erdas e Alessia Carta protagonisti in Cina in una gara di ballo. I due giovani talenti di latino americano di coppia hanno conquistato il secondo posto alla gara “Blackbool dance art”, che si è svolta martedì scorso nella città di KunMing. Per la prima volta fuori dai confini europei, sono stati scelti insieme ad altre undici coppie europee e hanno rappresentato l’Italia e la Sardegna oltreoceano: «Stavano selezionando direttamente dalla Cina dodici coppie da tutta Europa, per ampliare la gara anche a ballerini non asiatici e così hanno aperto delle selezioni e noi abbiamo mandato la nostra candidatura – racconta Andrea Erdas, ventitreenne di Villamar –. È stato molto bello e appagante essere stati scelti fra tante coppie di tutta Europa perché dedichiamo tutta la nostra vita a questo e quindi è stata una ricompensa a livello personale, oltre che una bella esperienza a livello professionale». Andrea e Alessia hanno iniziato a ballare insieme nel 2014 e negli anni hanno portato la loro passione e il loro talento nei Paesi di tutta Europa: dall’Inghilterra all’Olanda, dalla Germania alla Polonia. «È stato molto difficile organizzare gli allenamenti – racconta Erdas –, ci siamo allenati tenendo conto delle sei ore di fuso orario con la Cina e quindi ci esercitavamo la notte o la mattina presto. Quando siamo arrivati lì, è stato complicato prendere in mano la situazione perché la stanchezza era notevole, ma nonostante tutto è stata una bella esperienza. Un ringraziamento alla scuola di ballo Cuban Club e ai nostri insegnanti Sebastiano, Claudia e Maria».

RIPRODUZIONE RISERVATA