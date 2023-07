Il nostro “Archivio” 

Una terrificante tragedia, una carneficina che non risparmiò nemmeno l’Isola che pagò un pesante tributo di vittime, quasi 15 mila persone: è la prima guerra mondiale al centro della sesta puntata de “L’Archivio” riproposta stasera alle 21. Il giornalista e storico Carlo Figari, con il conduttore della trasmissione Andrea Frailis, sfoglierà le pagine che L’Unione Sarda scrisse per tutta la durata del conflitto mondiale, anche con il contributo di inviati di guerra, sottolineando le imprese dei fanti della “Sassari” e della “Reggio”. L’attentato a Sarajevo e lo scoppio del conflitto il 29 giugno del 1914, saranno il punto di partenza per parlare di come la Sardegna ha vissuto un evento così drammatico. La regia è di Angelo Palla.