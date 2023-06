Il nostro “Archivio” 

Fu Paolo Sesto il primo Papa a visitare l’Isola. Giovanni Battista Montini giunse a Cagliari, in un tripudio di folla, nell’aprile del 1970 in occasione dell’anniversario dello sbarco della cassa con la statua della Madonna Bonaria. Rievochiamo l’evento nella seconda puntata de “L’Archivio”, il programma che ripercorre 130 anni di storia attraverso le pagine de L’Unione Sarda”, riproposta stasera alle 21 su Videolina. In studio con Andrea Frailis anche Paolo Matta.

Un programma imperdibile per i suoi contenuti e per la bellezza della scenografia, allestita al Centro Stampa di Elmas utilizzando le prime macchine usate per la stampa (le celebri linotype), le lastre e le copie originali del quotidiano.