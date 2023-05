«Il nostro amore oltre la povertà» 

Mano nella mano, tutti i giorni, varcano la porta della mensa del viandante in via Montenegro. Claudio Bertelle 61 sorregge i passi incerti della moglie Patrizia Cutugno, 66 anni, affetta da sindrome di down e dalla salute malferma.

È da 15 anni che vengono a cercare un pasto caldo, uniti nell’amore e nella povertà, in una vita che con loro non è stata sempre gentile. I soldi non bastano, a volte non si riesce davvero ad andare avanti, ma per fortuna noi siamo insieme. Non è vero che l’amore non basta, l’amore è tutto».

Per fortuna una casa ce l’hanno. «Un appartamento popolare nella zona di Santa Lucia che abbiamo messo a posto noi rendendola il più carina possibile». Ma i soldi per arrivare a fine mese non ci sono. «Dobbiamo campare con una pensione di 300 euro e un piccolo sussidio, ma come fai? Paghi le bollette e non hai più niente nemmeno per mangiare, per questo veniamo sempre alla mensa».

La storia d’amore

Sposati da 33 anni, la loro storia, nonostante le difficoltà, è come una favola. «All’epoca io ero in convento dai frati minori di Oristano perché volevo diventare frate», racconta Bertelle, «un giorno per la festa di San Francesco vengo a Cagliari nella chiesa di San Francesco e mentre stavo aiutando il parroco not o una ragazza che mi guarda . Poi s i avvicina un amico che mi dice: “accompagni a casa Patrizia ?” Accetto e durante il tragitto lei non perde tempo e mi dice: “me lo dai un bacio?”».