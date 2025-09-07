«Il nostro amore lungo 74 anni» 

Il loro amore è cominciato quando i loro sguardi si sono incrociati lungo la strada montana che conduce alla zona di “Sa Stiddiosa”. Da allora – vinte le reticenze iniziali della famiglia di lei – Quintino Sanna e Antonina Murgia non si sono più lasciati: con i loro 74 anni di matrimonio festeggiati sabato, sono la coppia più longeva di Sarroch.

La coppia

Novantanove anni Quintino, tre di meno Antonina, un amore che si avvicina alle soglie delle nozze di diamante, che ha generato sette figli, otto nipoti e una pronipote.

Seduti sul divano di casa della figlia Benigna, che li accudisce da alcuni anni, la coppia indissolubile di Sarroch rivela come sia nata quella storia d’amore che si è fatta largo tra i decenni per arrivare ai giorni nostri e raccontare che no, non ci sono ricette per mantenere intatta una storia d’amore così a lungo: «Occorre soltanto armarsi di pazienza e tolleranza», dicono con un sorriso.

Nei campi

Quintino Sanna è stato uno dei migliori innestatori del territorio, ha lavorato sempre a contatto con la terra, e gli ci sono voluti solo due mesi per capire che la raffineria non faceva al caso suo, e così si è licenziato dalla Saras e – sino ai 75 anni – è stato il fattore delle tenute dei Manca di Villahermosa: Antonina Murgia, invece, ha consacrato la sua vita alla cura della famiglia e della casa.

La corte

Attraverso i loro racconti è possibile anche comprendere come le tecniche di corteggiamento siano notevolmente cambiate. «Avevo un altro pretendente, che mi aveva pure inviato una lettera, l’avevo strappata, perché ho voluto sempre e solo lui – racconta Antonina Murgia -, poi venne a casa nostra suo padre, per parlare con il mio. Determinanti furono le parole di mia nonna, Massimina Locci: prima di tutti aveva capito che il mio Quintino era il ragazzo migliore che potessi scegliere».

L’affetto

Seduti l’uno accanto all’altra, mentre Antonina parla, Quintino con le dita le sfiora la mano e ammette che non ha mai smesso di corteggiare quella ragazza classe 1929 che ha sposato 74 anni fa: «Mi piace ancora oggi, non mi stanco di dirle che per me è sempre bellissima». Una vita caratterizzata dal duro lavoro, ma anche da piccole soddisfazioni arrivate con la vecchiaia, quando hanno cominciato a viaggiare. «Francia, Spagna, Germania, con i viaggi organizzati dal Comune per anni siamo riusciti a fare ciò che non ci era stato possibile da giovani, conoscere posti nuovi – raccontano Antonina e Quintino -, abbiamo avuto una bella vita, ci siamo voluti bene, siamo riusciti a costruire una bella famiglia, e in 74 ani di vita insieme non abbiamo litigato una sola volta».

