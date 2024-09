«Il nostro aiuto per le future mamme» 

«Da otto anni siamo al fianco delle future mamme, delle donne che hanno appena partorito e delle nuove vite, con spirito di servizio verso il prossimo, ma soprattutto per accompagnarci a vicenda in un percorso fatto di vicinanza, consapevolezza e mutuo aiuto». Con queste parole, Barbara Contini, presidente di "Consultiamoci" di Iglesias, presenta le attività dell'associazione di volontariato nata nel 2016, grazie all'esperienza condivisa da un gruppo di neomamme impegnate nel reciproco sostegno durante la gravidanza e accompagnate nel loro percorso da professionisti che hanno messo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze.

L'attività

In otto anni, "Consultiamoci" è cresciuta, ampliando gli ambiti d'intervento, e dando vita a quattro programmi di sostegno curati da addetti ai lavori che, al di fuori della propria attività professionale, danno un contributo fondamentale all'associazione. «Possiamo dire che l'associazione è cresciuta insieme ai bambini - prosegue Barbara Contini - quando è nata si occupava solamente di sostegno durante la gravidanza, mentre ora abbraccia diverse iniziative che vanno dalla formazione, all'accompagnamento nel corso del periodo di allattamento, fino alle prevenzione dei disagi post parto e all'informazione sulle politiche familiari».

I professionisti

Attualmente sono attivi diversi progetti, "Agitoriu", con il corso di preparazione al parto, al quale stanno partecipando 14 future mamme, lo sportello telefonico socio-sanitatio "Contatto donna", che si occupa di orientamento in ambito medico, e "A casa di Lu", uno spazio d'incontro settimanale che coinvolge circa venti persone. Ogni mese un incontro è dedicato all'approfondimento su determinati temi, con il coordinamento di Luisella Colombano, ex ostetrica che ha seguito le attività di "Consultiamoci" dalla sua fondazione, e con la partecipazione, di volta in volta, di professionisti come Gianfranco Altobelli, medico ginecologo, Elena Pischedda, psicologa perinatale e Giovanna Lorefice, avvocato che si occupa dei temi relativi al diritto e alle politiche familiari. Tutti i progetti sono ospitati nell'oratorio di San Pio X, e la partecipazione avviene in maniera completamente gratuita. «Abbiamo scelto tutti insieme di condividere un percorso di mutuo aiuto e volontariato - ha messo in evidenza Luisella Colombano - dando vita anche ad un altro progetto in cui crediamo particolarmente. Si chiama "La Bisaccia" e lo abbiamo realizzato creando uno spazio dove donare e scambiare abbigliamento e accessori per l'infanzia».