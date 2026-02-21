Il norvegese Klaebo sale a quota sei ori: è lui il re dei Giochi 

TESERO. Senza parole, ma mai senza fiato. Johannes Klaebo ai Giochi di Milano Cortina fa quello che non è mai riuscito a nessuno: sei ori in altrettante gare, dominio assoluto anche nella 50 km a tecnica classica (male gli azzurri, forfeit di Pellegrino per l’influenza) che chiude il programma olimpico maschile e che fa di lui un atleta dai poteri sovrannaturali: una leggenda il 29enne di Oslo che, dopo aver polverizzato primati su primati, guarda al futuro chiedendosi se verranno meno gli stimoli o se sarà così abile da trovarne di nuovi. Klaebo è l'atleta che ha vinto più titoli olimpici nella storia dei giochi invernali, undici più un argento e un bronzo, senza contare i 15 allori iridati. In val di Fiemme, ha conquistato la metà dei 12 ori della Norvegia (tre sono arrivati dalla combinata nordica, che è solo maschile, due dal salto femminile e uno dalla staffetta del fondo femminile), un terzo del totale della sua nazione e, almeno finora, lo stesso numero di squadre dalla grande tradizione come Svezia, Svizzera e Germania. L'azzurro Federico Pellegrino è stato uno dei pochissimi capace di batterlo nella sprint e il norvegese non lo ha dimenticato: «Sono stati molti duelli tirati e avvincenti. Ha avuto una grande carriera. Ci mancherà», dice il campione.

