Il Nord Sardegna verso la mobilitazione 

Accanto a lui l’amministratore della Provincia di Sassari, Pietro Fois. «Abbiamo formalizzato una richiesta al Consiglio dei ministri per una seduta straordinaria sul “problema Sardegna”, i tempi sono maturi per dialogare e tentare di dare gambe alle questioni fondanti sulle quali abbiamo riposto tutte le nostre speranze». Non c’è più tempo da perdere: è una questione di sicurezza sociale. Per il sindaco di Alghero, Mario Conoci, in veste di coordinatore della Rete Metropolitana, «è insopportabile la differenza di reddito pro-capite tra Nord e Sud», con i residenti del Cagliaritano che guadagnano una media di 15 mila euro all’anno, contro i 9 mila euro degli abitanti della Provincia di Sassari.

Ieri gli Stati generali per lo sviluppo e per il lavoro, a Sassari, nel teatro comunale: adunanza voluta da Provincia di Sassari, Rete Metropolitana e Tips, il tavolo istituzioni parti sociali, con i sindaci in fascia tricolore e le organizzazioni sindacali. Sul palco Pier Luigi Ledda, coordinatore del Tips che ha elencato la lista delle incompiute: «Gli ospedali, la medicina territoriale, la quattro corsie Sassari-Alghero, gli investimenti mancati per i siti industriali, la chimica verde, il centro intermodale. Chiediamo una presa di responsabilità da parte della Regione e del governo nazionale

Metà Sardegna, quella più lontana da Cagliari, soffre il divario economico e infrastrutturale. Gli investimenti sono fermi, la povertà cresce e le imprese chiudono. Il Patto per lo sviluppo del Nord Ovest sottoscritto a Nule, nel dicembre 2021, è lettera morta e adesso quello nato come documento di programmazione, diventerà un vero e proprio atto di rivendicazione. Gli amministratori e i sindacati sono pronti a lasciare i tavoli di confronto per scendere in piazza. Sarà una rivoluzione d’aprile, con quattro mobilitazioni già programmate per accendere i riflettori su trasporti, sanità, industria, energia e opere strategiche.

Consiglio dei ministri

Le due “Sardegne”

«Non è una battaglia di campanile, – ha precisato Conoci – stiamo solo chiedendo pari opportunità». Campus ha sottolineato l’esistenza di una doppia Sardegna, «quella del Sud, e quella del Nord, praticamente dimenticata. Ci sono troppe differenze».

Massimo Mulas, primo cittadino di Porto Torres, è tra i più amareggiati. «Intorno a noi il tessuto sociale si sta degradando – ha avvertito – e le conseguenze potrebbero essere disastrose. In questo contesto viene la voglia di disfarsi della fascia tricolore». Emiliano Deiana, presidente dell’Anci, è d’accordo nello spingere l’acceleratore della protesta, con i sindaci in prima linea.

Agguerriti i rappresentanti sindacali per cui la “vertenza Sardegna” va portata avanti con unità e determinazione, insieme a un piano di rinascita, come ha precisato Francesca Ticca della Uil. E non è la sola. «Avvieremo la mobilitazione dell’intero territorio e in assenza di risposte - ha dichiarato Massimiliano Muretti, segretario della Cgil di Sassari - sarà sciopero generale».

