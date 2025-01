Il nord Sardegna è da record 

Olbia regina del Capodanno del Nord Sardegna con numeri che sfiorano quota 50mila. Ad Alghero presenze in calo ma aumentano le polemiche. Gianna Nannini incanta Sassari mentre Elodie infiamma Castelsardo. Brindisi di successo a Nuoro, Oristano e Tortolì.

Olbia

Scelta azzeccata quella di Olbia con i Pinguini Tattici Nucleari, capaci di attirare un pubblico trasversale che abbraccia intere generazioni, la notte più lunga dell’anno per molti si è trasformata nell’occasione di un week-end in città, tra passeggiate in spiaggia e brevi escursioni in Gallura. Prese d’assalto come nel periodo estivo le poche aree concesse ai camper e le case – vacanza che hanno fatto il pieno di giovani e famiglie. "È il Capodanno con il maggior numero di presenze nella storia di Olbia - ha dichiarato Marco Balata, assessore ai grandi eventi. ( v.m. )

Alghero

«Due serate col botto che confermano il Capodanno di Alghero tra le mete più ambite». È grande la soddisfazione del sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. La notte di San Silvestro, con i Negramaro, c’erano 20 mila persone in piazza e altre 10mila il giorno prima, per il Deejay Time. Ma non sono mancate le polemiche. Per il capogruppo dei Fratelli d’Italia, Alessandro Cocco, «Alghero si conferma prima, ma merita di più». A fronte di un milione di euro investito «si sono raggiunte le 20mila presenze, contro le 60mila dello scorso anno». In molti si domandano se non sia il caso di rivedere la formula. Pure per il primo cittadino «sarebbe auspicabile per gli anni prossimi una regia complessiva fra Enti. ( c. fi. )

Sassari

Ventimila persone a Sassari. Sono queste, secondo l’amministrazione comunale, le presenze che a Capodanno, tra piazza d’Italia e nei ledwall delle vie limitrofe, hanno assistito al concerto di Gianna Nannini. Un successo di numeri e apprezzamenti che si è però portato dietro anche qualche critica perché in tanti sono rimasti fuori e i maxischermi sono apparsi inadeguati. «Era impossibile allestirne altri - risponde il sindaco Giuseppe Mascia- per ragioni di sicurezza». Il bilancio è positivo: «La serata è stata caratterizzata da un grandissimo entusiasmo generale e da un pubblico mai visto prima: questo ci spinge a non fermarci qui». (e.fl.)

Castelsardo

«Che sia un anno di pace e soprattutto di amore». Queste le parole di Elodie che ha chiuso in bellezza la lunga notte di Castelsardo. Nella piazza Nuova 10mila persone hanno assistito al concerto con Irama che ha aperto la serata. Sold out con 7.500 davanti al palco, gli altri tremila spettatori tra l'area di via Roma e altre vie. (m.p.)

Oristano

Festa riuscita. Sotto la torre di San Cristoforo migliaia di persone hanno salutato il nuovo anno con la voce di Gaia, la cantante italo-brasiliana che ha conquistato gli oristanesi con un repertorio variegato, a iniziare dal suo tormentone estivo Sesso e samba. Il divertimento è andato avanti fino a notte fonda con il dj set di Simon D. Nonostante l’ordinanza comunale che vietava l’uso di petardi e fuochi d’artificio, i botti non sono mancati con proteste. ( m.g. )

Nuoro, Dorgali, Tortolì

Concerto da record a Nuoro in compagnia di Giusy Ferreri e Dj Matrix. A Dorgali boom con Max Gazzè e Orchestra Jazz. In oltre 5mila hanno riempito piazza Vittorio Emanuele II a Nuoro e in migliaia all'Arena a Dorgali. «Siete stati stupendi tutta la serata, che questo 2025 sia un anno speciale» ha detto la cantante palermitana.

Il Capodanno di Tortolì è stato un successo. Sono stati gli Zero Assoluto a conquistare il pubblico con le loro canzoni. ( g. pit., ro. se.)

