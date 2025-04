Il Norbello vola in finale per lo scudetto 

Pareggiando 3-3 la partita di ritorno della semifinale dei playoff scudetto femminile, il Norbello è ufficialmente in finale. La doppia sfida con il Muravera partiva dal 4-0 in favore del Norbello in garauno, lunedì nel Sarrabus. Una finale già decisa, anche vincendo e pareggiando i conti, non essendo prevista la bella, Muravera sarebbe stato eliminato per la peggiore classifica nella prima fase a gironi.

Il Norbello torna in finale dopo undici anni, quando lasciò il passo alla Zeus Quartu, che festeggiò lo scudetto dopo tre partite e grazie alla migliore classifica nella prima fase. La squadra del Guilcer, allenata da Olga Dzelinska, conoscerà la sfidante solo domenica, dopo il match di ritorno della seconda semifinale tra Castelgoffredo e Sud Tirol Bolzano, che domenica hanno pareggiato 3-3 la partita di andata.

Norbello ha comunque concesso al Muravera l’onore delle armi. Con Vorobeva infortunata, il coach Pisanu ha variato la formazione, con Valentina Roncallo a sfidare la numero uno del Norbello Matelova, vittoriosa in tre set. Muravera pareggia e sorpassa con Istrate, in tre set su Tan Wenling, e Vishnyakova su Sikorska. Matelova non ha intenzione di perdere l’imbattibilità stagionale e regola Istrate in quattro set, in un match certamente meno intenso ed emozionane rispetto alla sfida di lunedì. Norbello torna in vantaggio con Sikorska, 3-1 a Roncallo, il pari finale lo sigla Vishnyakova che supera 3-1 Tan Wenling nella partita più incerta della serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA