Il nonno vigile diventa educatore 

Il Comune di Iglesias è pronto a schierare il nuovo esercito dei “Nonni vigile”, una figura in supporto alle mansioni della Polizia locale non solo nelle operazioni d’ingresso e d’uscita degli studenti dalle scuole ma di appoggio in particolari eventi e contesti cittadini e di presidio con la funzione di educatori civici, nei maggiori spazi di aggregazione.

Iniziativa

L’iter del progetto “Nonno Vigile” è alle battute finali, subirà un passaggio in commissione congiunta il prossimo mercoledì ed il giorno seguente verrà presentato in aula Consiliare. L’iniziativa scaturì in un regolamento redatto nel 2012, ma per un motivo o per un altro non si era mai concretizzata: «Si è abrogato il primo regolamento per erigerne uno nuovo. - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - Contiamo di ottenere parecchie adesioni, anche da parte degli abitanti delle frazioni. Si tratta di un ruolo molto importante e che fungerà sopratutto da educatore civico». Grazie alla sinergia fra l’amministrazione ed alcune associazioni del terzo settore che hanno partecipato anche alla stesura delle bozze, come l’Auser e la Consulta degli anziani, il numero dei partecipanti che prenderanno parte alle selezioni è già cospicuo. Sergio Locci (73 anni) e Luisella Arisci (64) sono dei volontari dell’Auser, formano una coppia nella vita e sperano d’esserlo anche nella nuova idea pronta a decollare: «Ho sempre desiderato far parte di un’iniziativa simile - racconta Sergio - ma non si era mai palesata la possibilità. Ora ho dato la mia disponibilità» . Idem per Luisella: « C’è sempre la necessità di uno sguardo in più nei vari contesti cittadini. - spiega - Abbiamo la consapevolezza di poter essere utili e nel nostro piccolo siamo pronti a dare una mano» .

I passaggi

Nel nuovo regolamento sono stati modificati alcuni passaggi che limitavano la possibilità dei pensionati di poter aderire al progetto: l’età massima è stata portata da 75 a 80 anni e non è più obbligatorio aver svolto il servizio di leva (una discriminate che avrebbe impedito la presenza delle donne ): « Tramite dei colloqui con la Polizia locale si svolgeranno le selezioni. - spiega il presidente della commissione Polizia municipale Alberto Plaisant - Le nuove figure avranno il compito di alleggerire il lavoro degli agenti, in particolare durante l’orario d’ingresso e d’uscita dalle scuole ed essere presenti anche in altri contesti» . Ma quello del “Nonno vigile” si tratta di un progetto che rientra anche nei propositi delle iniziative in essere sull’invecchiamento attivo”: «Recuperare un ruolo da protagonisti nella società per le persone non più giovani è fondamentale. - dichiara il presidente della commissione Servizi sociali Marco Loddo - Inoltre l’iniziativa rappresenta un piccolo ma importante passo in avanti contro il fenomeno del conflitto generazionale, si darà la possibilità di far interagire i mondi delle diverse fasce d’età. Gli anziani sono i portatori di un patrimonio importante» .

