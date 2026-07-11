Il nonno velista trionfa ancora «L’età? Dettagli» 

Anche stavolta è stato protagonista, con due medaglie preziose che certificano forza e passione senza tempo. Gabriele Loy conferma la stoffa da campione di vela, con il primo posto nella categoria Legend e ottavo assoluto sull’intera flotta Master che riunisce velisti da 30 anni in su, titoli conquistati pochi giorni fa al Campionato Ilca di Bracciano.

Loy è tra i velisti più longevi nell’Isola che conta decine di coppe, medaglie e premi - anche a livello europeo e nazionale, oltre che regionale - collezionati negli anni, tutti esposti nella sua casa di Selargius. Settantaquattro anni e non sentirli, almeno non quando gareggia, tantomeno durante i regolari allenamenti nelle acque del Poetto. «Sono molto soddisfatto», dice col suo solito sorriso. E aggiunge: «L’età è solo un dettaglio». L’ultimo di una lunga serie di premi come velista che riempie di orgoglio anche la sua casa sportiva. «Un risultato che premia esperienza, passione e una dedizione senza tempo», il commento del team della Lega navale di Cagliari.

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