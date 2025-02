Il nonno dj fa ballare il Cavallera 

«Il primo disco che ho comprato è Violino Zigano, ne sono seguiti tanti altri, tutti originali, acquistati in giro per il mondo grazie al mio lavoro di marittimo. Ma non chiamatemi dj, sono solo uno che mette i dischi e fa ballare le persone». Bernardo Napoli, 80 anni compiuti a novembre, è uno dei dj che sabato animerà il veglione di Carnevale. Bernardo, Sacrato per i suoi compaesani, per anni ha fatto ballare i carlofortini nelle serate al Cavallera.

Gli inizi

Era lui, con altri indimenticabili colleghi di musica, che sceglieva i dischi e lanciava le mode. «Sono stato io a portare l’hully gully a Carloforte per la prima volta, nel ’64 – racconta – io e alcuni miei amici facevamo vedere come si ballava, un successone. Carloforte ha sempre avuto un rapporto stretto con la musica: qui hanno cantato Claudio Villa, Nilla Pizzi, e tanti altri. Spettacoli seguitissimi, sempre da tutto esaurito». La sua passione più grande è Ray Charles, di cui ha tanti dischi, adora i Platters. Le canzoni di oggi tipo trap? «Non dico nulla, quando le sento cambio canale». L’amore per la musica nasce da lontano e non l’ha mai abbandonato. «Da ragazzino ho cominciando acquistando i primi dischi ma non avevo i giradischi, l’unico luogo per ascoltarli era al Cavallera – ricorda Napoli – fino a quando mio padre, al ritorno da uno dei suoi viaggi da marittimo, scoprì la mia passione e mi regalò il mio primo giradischi con cui finalmente potevo ascoltare i miei dischi». Bernardo ha continuato per anni a mettere musica al Cavallera, colonna sonora di tanti eventi. «Tutte novità, sempre originali – precisa – a Panama, dove avevo fatto tappa nel mio lavoro, acquistai la compilation di Roberto Carlos».

Ai piatti

Sabato sarà il primo dei dj che animeranno il veglione di Carnevale al Cavallera, una tradizione carlofortina che riparte per coinvolgere nella festa persone di tutte le età e di tutti i gusti musicali. Gli organizzatori gli hanno chiesto di partecipare, ancora una volta c’è da animare una serata danzante al Cavallera e lui, 80 anni compiuti e fresco di nozze d’oro con la sua Cesarina Pomata, sarà in prima linea. «Inizierò io, proporrò musica degli anni Sessanta, per me niente computer, solo il mio piatto e il lettore – dice –: da quando si è saputo che ci sarò anch’io al veglione, gli amici mi fermano per strada chiedendomi di mettere alcune canzoni, di quelle che hanno fatto ballare tanto la nostra generazione, come Bandiera gialla».

