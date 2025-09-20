VaiOnline
Maracalagonis.
21 settembre 2025 alle 00:14

Il nonnino e la sua Vespa, un amore unico 

Aveva poco più di vent’anni quando acquistò la sua prima Vespa. «Lavoravo alla Fiat, non potevo fare scelta migliore – dice Pietro Callai, oggi 84 anni, socio dell’associazione “Due ruote” di Maracalagonis. «Lo ricordo ancora, l’avevo pagata 159mila lire. Poi negli anni, ne ho preso altre, alcune le ho vendute. Cinque le ho ancora a casa: quattro le darò ai miei figli. La quinta la tengo per me. Ho ancora voglia di girare in Vespa. L’altro giorno sono stato a Sarroch, andata e ritorno, da Sarroch a Flumini dove vivo: 84 anni e non sentirli. In Vespa ci vado anche per i raduni nelle grandi sagre, ma anche per commissioni. In vita mia, ha comprato anche la Fiat 500, ma resto innamorato soprattutto delle Vespe: hanno cambiato a quei tempi l’economia dell’Italia. Parlo soprattutto degli anni Sessanta e Settanta. Tempi del miracolo Fiat, del miracolo delle Vespe Piaggio in particolare».

La settimana scorsa, Piero Callai, ha partecipato alla grande sfilata con le Vespe arrivate da mezza provincia per la Sagra del pomodoro di Maracalagonis. «Per me è sempre una grande emozione – sorride Calla – ma ripeto, la Vespa la uso ancora per viaggiare».

Marco Siddi è il presidente dell’associazione “Due ruote di Maracalagonis”: «Pietro Callai, con i suoi 84 anni è il socio più anziano. Pare sia uno dei vespisti più longevi in Sardegna, uno dei più vecchi in Italia. È straordinariamente bravo. Sicuramente un maestro. Un esempio anche per tanti giovani». (ant. ser.)

