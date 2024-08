Il nonnino appassionato di bici ha soffiato su 101 candeline 

«Il segreto per arrivare a 101 anni? Fare movimento, sempre». Giovanni Battista Gessa taglia il traguardo in discreta forma fisica e rivendica i suoi trascorsi dinamici: «Fino a 94 anni ho usato la bicicletta». Ieri al nonnino di Tertenia hanno fatto visita parenti e amici, in una giornata segnata dalla calura. «Ma qui in casa fa fresco», assicura l’ultracentenario, con buona vena ironica. Niente pranzo calorico: solo frutta fresca di stagione, tra cui fichi e uva, e un pezzo di torta. Gessa, un passato da emigrato a Milano, era sposato con Adelina Brendas, scomparsa nel 2005: la coppia ha avuto quattro figli, di cui tre in vita, e trascorre le giornate ad ascoltare la musica tradizionale e facendo due passi vicino casa.

