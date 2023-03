Il nonnino al traguardo dei 105 anni 

Antonio Brundu ha raggiunto ieri un traguardo straordinario. Ha compiuto 105 anni ed è stato festeggiato da tutta la sua famiglia. Un pranzo con i parenti a Monserrato dove zio Antonio, in casa del figlio, passa l’inverno. Tutto il resto dell’anno il nonnino vive a Perdasdefogu e non manca mai agli eventi culturali del paese. Tra le sue passioni le poesie in lingua sarda. Lui stesso ha scritto decine di componimenti dedicati a familiari, in particolare alla moglie Gemma con cui ha condiviso più di sessant’anni di vita, e anche ad amici. Una vita di sacrifici dal lavoro in tenera età come pastore fino alla seconda guerra mondiale, anche di grandi soddisfazioni soprattutto vissute in famiglia. La longevità in casa. Antonio ha una sorella, Maria, di 103 anni. Il sindaco di Perdas Bruno Chillotti ha portato gli auguri al nonnino da parte dell’amministrazione e della comunità. (f. l.)

