Il «non allineato» Bertinotti sul palco di Atreju 

Roma. Fausto Bertinotti torna ad Atreju dopo 18 anni. Non ha nessuna carica oggi, solo un passato da “non allineato” e da leader della sinistra radicale. E sulla traccia di quel dna rivendica (ancora) il bisogno e la responsabilità di dire: «Io non ci sto». Ad esempio contro i cattivi di oggi che identifica nei vertici di Stellantis. «Se l'amministratore delegato di Stellantis prende 500 volte quella che è la media che prendono i lavoratori - incalza - secondo voi si può distinguere tra buoni e cattivi? Secondo me sì. E se vincono i cattivi, va a male tutto».

Con il tono mite ma netto l'ex segretario di Rifondazione comunista affronta la vertenza sull'ex Fiat dal palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia al Circo Massimo. Lo accoglie Arianna Meloni, responsabile politica del partito. Poco dopo Bertinotti entra nella sala Marco Polo, salutato con un applauso. Insieme a lui per il primo dibattito ci sono Pietrangelo Buttafuoco, che fa le domande, e Paolo Bonolis. In comune, i due hanno l'essere «uomini non allineati», questo il titolo dell'incontro-simbolo del confronto che ha sempre animato Atreju. Alla fine del dibattito si ferma a parlare con i cronisti e dispensa elogi e qualche perplessità. Maurizio Landini «fa bene il suo mestiere», Elly Schlein «fa come può, è la leader di un centrosinistra molto malconcio».

