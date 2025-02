Il Noe nell’impianto di Tossilo 

A Tossilo soffia forte il vento della Procura. Nei giorni scorsi i carabinieri del Noe, in gran segreto, hanno fatto irruzione negli impianti e negli uffici della Tossilo spa. Sono in tanti a chiedersi cosa stia succedendo e cosa potrebbe esserci dietro il termovalorizzatore di Tossilo: l’avvio del collaudo è stato bloccato la scorsa settimana dalla Provincia, che ha rilevato venti criticità. Non solo. Antonio Delitala, ex presidente e amministratore delegato della Tossilo spa, messo alla porta due anni fa dall’allora presidente della Regione, è stato sentito dalla Procura della Repubblica di Sassari. Sull’indagine nulla trapela, ma Delitala in un documento è molto duro.

L’attacco

Delitala dice la sua dopo le polemiche e la presa di posizione di otto sindaci del Marghine con un documento (contrari quelli di Bolotana e Borore). Interviene, in maniera clamorosa. «Quell’impianto costituisce un grande scandalo. Temo che oltre 50 milioni di euro, soldi pubblici, che ci sono voluti per realizzarlo, siano stati gettati al vento. Un impianto nuovo di zecca, da quattro anni aspetta di essere attivato e ora è in pessime condizioni», dice l’ex presidente. Esprime gli stessi timori manifestati dagli otto sindaci del Marghine, con in testa il primo cittadino di Macomer, Riccardo Uda, e il presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Scanu.

Lettera a Calderone

«Quello di Tossilo - dice Delitala - è un impianto molto sensibile, che ha bisogno di un regime di manutenzione costante e molto accurato. Ho scritto le mie considerazioni anche alla ministra del Lavoro e politiche sociali, Maria Elvira Calderone, ma purtroppo senza esito. Il termovalorizzatore dei rifiuti ha un’importanza fondamentale nell’Isola, perché dovrebbe trattare i rifiuti solidi urbani di 147 Comuni, produrre corrente elettrica a beneficio di tutti i sardi». Delitala aggiunge: «Ci sono però grossi interessi che ne bloccano la operatività. C’è un giro di soldi incredibile, legato alle discariche a cielo aperto, terribilmente inquinanti e in contrasto con l’ambiente». E ancora: «Sono stato amministratore delegato della Tossilo spa, ma Christian Solinas, dopo le mie invocazioni per risolvere i problemi, nell’ottobre del 2023 mi ha sollevato dall’incarico, che poi è stato affidato al commissario del Consorzio industriale. Ruolo che, tra l’altro, potrebbe essere incompatibile perché controllore e controllato».

Il termovalorizzatore, dopo il via libera della Giunta Todde, è stato bloccato dalla Provincia. «Giusto - dice Delitala - bisogna procedere prima ad una delicata serie di controlli e verifiche. Altrimenti può rappresentare un pericolo. Quell’impianto non è come un’auto, che basta girare la chiave e parte. È una macchina complessa e potrebbe rivelarsi pericolosa. Va fatto il collaudo con tutte le autorizzazioni necessarie e con tutti i sistemi di sicurezza funzionanti. Questo per dare garanzie a chi vi lavora dentro e per il territorio».

