Il Noe a caccia di “ecomostri” 

Le indagini sono già iniziate, con le prime comunicazioni alle Procure di Tempio e Sassari. È partita anche a Olbia e in tutto il nord est dell’Isola la campagna di controlli del Noe di Sassari, denominata Sardegna Bella, che ha già portato al sequestro di diversi siti e immobili. Si tratta di una maxi indagine su strutture o impianti abbandonati, potenzialmente pericolosi o inquinanti. Stando a indiscrezioni, i Carabinieri del Noe si stanno occupando di almeno quattro siti a Olbia e uno a Tempio.

Pericolo pubblico

L’attività punta a segnalate alle Procure competenti situazioni pericolose per l’ambiente, ma anche per l’incolumità pubblica. La prima denuncia è stata già indirizzata alla Procura di Tempio e riguarda l’ex albergo delle fonti di Rinaggiu, l’enorme edificio realizzato nel 1969 sulla collina di Curraggia e abbandonato. L’immobile dismesso ed estremamente pericoloso non viene utilizzato da decenni. Ma l’ex hotel è solo uno degli immobili al centro delle verifiche del Noe e forse neanche quello con i problemi più gravi. Infatti il Nucleo operativo ecologico sta valutando la situazione di altri edifici che da tempo sono al centro di delicate questioni, anche con il coinvolgimento di enti pubblici.

Indagini a Olbia

Osservata speciale è Olbia insieme al suo territorio, per una serie di situazioni pericolose, peraltro note da tempo. Si parla di almeno quattro siti che sono già sotto verifica da parte del Noe, ma l’elenco potrebbe allungarsi presto. Si parla di una attenzione particolare per quello che comunemente viene chiamato l’ecomostro di Pittulongu, l’enorme edificio che avrebbe dovuto ospitare l’hotel Rio Bados e che invece non è stato mai ultimato. Si tratta di un edificiio di 15mila metri quadri, 200 stanze, mai ultimato e ora una fonte di problemi ambientali e di sicurezza pubblica. Pignorato da anni, oggetto di aste giudiziarie senza esiti, l’Hotel Rio Bados un problema storico di Olbia. I custodi, l’Istituto Vendite Giudiziarie, hanno più volte segnalato al Tribunale l’apertura della rete di recinzione e l'accesso di persone. Altri siti sotto verifica sono nella zona del Lido del Sole insieme ad alcuni cantieri abbandonati in città.

