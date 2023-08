Il nodo urbanistica ferma il collegato 

L’Aula ha tirato il freno a mano sull’urbanistica: il pretesto per rinviare l’approvazione del collegato a settembre l’ha dato la Giunta con un emendamento che prevede incrementi volumetrici fino al quindici per cento anche negli alberghi già esistenti nella fascia dei trecento metri dal mare.

La giornata

Ieri, chiuso l’esame di una lunga serie di correttivi tecnici in materia di personale e di fondo integrativo pensionistico dei dipendenti regionali, la seduta si è interrotta per un’interminabile conferenza dei capigruppo. Durante la quale, i presidenti di maggioranza e opposizione si sono guardati in faccia e si son detti che era necessario rinviare alla quarta commissione tutto il pacchetto sull’urbanistica. Al ritorno in Aula, poco prima di pranzo, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha annunciato la convocazione della quarta e aggiornato i lavori dell’Assemblea a data da destinarsi. Il parlamentino guidato da Giuseppe Talanas (Forza Italia) ha iniziato ieri l’esame degli emendamenti, proseguirà oggi e forse anche venerdì e sabato mattina, mentre per martedì 23 sono state calendarizzate le prime audizioni sulle previsioni contenute nel testo che stravolge la legge “salvacoste” del 2004.

Il correttivo

Nella relazione della Giunta, l’emendamento in questione parla di «riqualificazione delle strutture ricettive esistenti – anche nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 per le isole minori – sino a un massimo del 15% del volume previsto dal titolo originario e senza aumento dei posti letto». In ogni caso, viene precisato, «l’incremento è sottoposto a precise e stringenti condizioni: deve essere finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio e delle aree di pertinenza, non deve comportare l’aumento delle superfici impermeabili e non deve essere realizzato verso il mare». Oltre i trecento metri potranno essere anche realizzati nuovi alberghi, purché siano a cinque stelle o di fascia addirittura superiore. In questo caso, la previsione delle nuove strutture deve essere «subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di nuovi posti letto e alla verifica della compatibilità del carico sostenibile dal litorale». Poi, un dettaglio fondamentale: si può intervenire solo nei Comuni che abbiano adeguato il puc al Piano paesaggistico regionale. Inoltre: nel rispetto del principio della copianificazione paesaggistica condivisa tra Regione e ministero della Cultura nel 2018, quanto indicato nell’emendamento dovrà essere concordato tra Regione e ministero, e comunque avrà efficacia solo dopo aver ottenuto il parere positivo dal Comitato previsto nel protocollo del 2018.

«Sosta necessaria»

Dalla “salva coste” a oggi le forze politiche si sono sempre confrontate anche aspramente sui temi dell’edificabilità vicino al mare e della tutela del paesaggio. Occuparsene ora, in due giorni a ridosso di Ferragosto, non era pensabile. Lo stesso assessore all’Urbanistica, Aldo Salaris, ai microfoni di Videolina ha parlato di «una sosta necessaria che servirà ad avere la più ampia condivisione possibile sulle zone costiere e turistiche: negli ultimi 18 anni le esigenze dell’Isola dal punto di vista urbanistico sono cambiate ed è necessario spingere gli enti locali a pianificare il proprio territorio». «Una decisione concordata con l’opposizione per creare un percorso di dialogo e condivisione dell’emendamento che dopo 18 anni vuole fare un tagliando alle norme urbanistiche che riguardano gli ambiti costieri», ha commentato il capogruppo di FdI Fausto Piga. Per il consigliere del Pd Valter Piscedda «è inconcepibile trattare queste materie con emendamenti spot, perché meriterebbero una legge ad hoc». (ro. mu.)

