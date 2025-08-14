VaiOnline
Regioni contese
15 agosto 2025

Il nodo dei territori: la soluzione coreana  tra le ipotesi in campo 

I territori contesi sono parte della posta in gioco nella partita a scacchi sulla fine del conflitto tra Mosca e Kiev. In ballo ci sono 5 regioni: la Crimea, penisola storicamente russa trasferita all'Ucraina all'interno dei confini dell'Urss da Nikita Krusciov nel 1954 e di fatto già riannessa dal Cremlino nel 2014; nonché le due oblast russofone del cosiddetto Donbass, Lugansk e Donetsk, controllate l'una in toto e l'altra quasi da Mosca; e quelle di Kherson e Zaporizhzhia, occupate in misura leggermente inferiore. Regioni rispetto alle quali occorrerà tracciare dei confini. I due modelli di riferimento citati da più parti sono quelli della Corea (divisa da 72 anni in Corea del Nord e Corea del Sud) e della Cisgiordania. Il primo indicato dal generale Keith Kellogg, negoziatore americano relegato in seconda fila dall'amministrazione Trump, il secondo discusso concretamente negli ultimi colloqui a Mosca di Steve Witkoff, plenipotenziario di Trump.

