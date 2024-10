Il Nobel ai superstiti dell’atomica 

Oslo. A quasi 80 anni dall'attacco atomico degli americani sul Giappone, che incenerì Hiroshima e Nagasaki, lo spettro di un conflitto globale con l'impiego di armi nucleari è tornato ad aleggiare come non accadeva dalla guerra fredda: ai sopravvissuti di quei terribili giorni di agosto del 1945 il Comitato di Oslo ha deciso di conferire il Nobel per la pace, proprio per lanciare un monito alla comunità internazionale.

La situazione a Gaza è «come il Giappone di 80 anni fa», ha denunciato il gruppo di attivisti, Nihon Hidankyo, che ha puntato il dito anche contro Vladimir Putin. Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato al movimento giapponese fondato nel 1956, «per i suoi sforzi nel realizzare un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate», ha spiegato Jorgen Watne Frydnes, presidente del comitato norvegese che conferisce il riconoscimento.

La preoccupazione sollevata da Oslo è che il «tabù nucleare» internazionale, che si consolidò proprio dopo le bombe lanciate sul Giappone, in questi ultimi anni sia stato messo in discussione. In questo senso, il «premio di quest'anno serve a rinnovare la necessità di sostenere questo tabù». Ed è un richiamo alla «responsabilità», che si rivolge alle «potenze nucleari».

Il co-direttore del gruppo dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, Toshiyuki Mimaki, ha accolto il premio con sorpresa ed in lacrime, ma ha mantenuto la lucidità per mettere in chiaro che si è tornati a camminare sull'orlo del precipizio: «È stato detto che grazie alle armi nucleari il mondo mantiene la pace», ma «se la Russia le usa contro l'Ucraina, se lo stesso fa Israele contro Gaza, non finirà lì», ha avvertito. Due esempi scelti non a caso: Mosca dal 2022 ha ripetutamente brandito la minaccia nucleare nel tentativo di dissuadere l'Occidente dal sostenere l'Ucraina, mentre nello Stato ebraico il ministro della destra ortodossa Amihai Eliyahu ha evocato l'uso dell'atomica a Gaza per estirpare definitivamente Hamas. Poi c'è l'Iran, che ha ripreso ad arricchire l'uranio, mentre la Corea del Nord utilizza la minaccia atomica come strumento di pressione verso il Sud e gli Usa. Senza dimenticare che gli stessi Stati Uniti sono potenza nucleare insieme a Francia, Gran Bretagna, Cina, India e Pakistan.

