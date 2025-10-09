VaiOnline
Letteratura.
10 ottobre 2025 alle 00:22

Il Nobel a László Krasznahorkai, maestro dell’Apocalisse  

László Krasznahorkai? «Maestro dell’Apocalisse», così lo ha definito Susan Sontang e ieri l’Accademia di Svezia gli ha assegnato il premio Nobel per la Letteratura 2025 «per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte».

L’autore ungherese nei suoi libri, segnati dal vuoto e dalle attese, sospensioni e ritorni e le dilanianti tensioni ambientate nella fangosa campagna ungherese del romanzo d’esordio “Satantango” fino a “Melancolia della resistenza”, o “Guerra e guerra” porta speranze e paure e il lento degrado sociale e materiale di un mondo che sembra aspettare sempre qualcosa che non arriva mai.

Krasznahorkai è nato nel 1954 a Gyula, nel sud-est dell’Ungheria, vicino al confine con la Romania, un’area rurale remota, segnata da una desolazione, non solo fisica, che spesso torna nei suoi libri. È autore di romanzi e raccolte di racconti con cui ha vinto tutto, dall'International Man Booker Prize nel 2015, si è aggiudicato il National Book Award for Translated Literature nel 2019 ed ora il premio Nobel, finalista al Premio Gregor Von Rezzori e al Premio Strega Europeo 2017. Contrariamente a quanto accade di solito questa volta a vincere il prestigioso riconoscimento, che gli sarà consegnato il 10 dicembre, è uno scrittore da anni indicato tra quelli papabili.

In Italia le sue opere sono pubblicate da Bompiani a partire dal romanzo d'esordio “Satantango”, che portava in epigrafe il motto kafkiano, «In tal caso, mi perderò la cosa aspettandola». Il romanzo è stato trasformato in un film molto originale nel 1994 in collaborazione con il regista Béla Tarr e gli ha regalato subito la popolarità. nel 1998 segue “Melancolia della resistenza”, un fantasy horror che sfiora il grottesco con la storia del circo e della balena imbalsamata. Se Il “Ritorno del Barone Wenckheim” è ancora di ambientazione ungherese in “Guerra e guerra” dalla sua sperduta provincia si arriva fino a New York attraversando il tempo e lo spazio, dove la cifra di brutalità e bellezza tipica dello scrittore ritorna con forza. l suo prossimo romanzo, “Panino non c'è più”, uscirà in Italia per Bompiani nel 2026.

