Il no dell’Aula al parco di Sedda Perdonau 

Un Consiglio comunale straordinario per dire no alla realizzazione del parco eolico di Sedda Perdonau. A testimoniare la contrarietà all’opera, oltre alla Giunta di Sant’Andrea Frius, anche diversi cittadini, che sono accorsi ad ascoltare e ad esprimere anche personalmente le proprie preoccupazioni per un progetto che è stato definito «provocatorio e irrispettoso»; a seguire i lavori anche un rappresentante del neo costituito Comitato per la difesa del territorio. Il parco eolico, oltre al territorio di Sant’Andrea Frius, si estende anche a quello di Dolianova, San Nicolò Gerrei e Serdiana. Il sindaco Simone Melis ha espresso durante il dibattito «la contrarietà al progetto, arrivato come un fulmine a ciel sereno e presentato con tempistiche alquanto discutibili».

Il Consiglio, a cui hanno partecipato nove membri della maggioranza, ha approvato la mozione nella quale si esprime la più totale contrarietà alla costruzione dell’opera. Il progetto della “Sedda Perdonau Wind srl” prevede l’installazione di tredici aerogeneratori da sei megawatt; ben sette torri dovrebbero essere piazzate nel territorio di Sant’Andrea Frius con un impatto negativo in un territorio teatro, recentemente, di alcuni ritrovamenti archeologici. Inoltre, per realizzare l’opera sono previsti diversi espropri non solo di terreni privati ma anche comunali, dove sono previste le aree di stoccaggio e per le quali il sindaco fa notare «non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione».

Il Comune è già al lavoro per presentare le osservazioni entro la data di scadenza prevista per fine mese. Il sindaco Simone Melis sostiene che il «no al progetto è dato da una serie di criticità sia a livello ambientale che di metodo» e, inoltre, che «l’amministrazione comunale non è contraria alle cosiddette rinnovabili ma la strada seguita risulta essere quella della comunità energetica per la quale l’ente ha sottoscritto lo scorso 26 settembre 2023 una convenzione con l’assessorato dell’Industria, per un totale di 15.000 euro, al fine di predisporre uno studio di fattibilità per la costruzione della stessa». La mobilitazione prosegue anche da parte dei cittadini che si stanno recando nell’ufficio predisposto per porre la propria firma alla legge “Pratobello 24”, che nel paese ha raggiunto 150 adesioni.

