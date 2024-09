Il no del sindaco: Autunno in Barbagia perde un pezzo  

Dopo la tappa dello scorso anno del 16 e 17 settembre, Teti non aderisce all’edizione in corso di Autunno in Barbagia, prendendosi una pausa di riflessione.

Per il paese guidato dal sindaco Costantino Tidu, una decisione frutto di un’attenta valutazione con cittadini e associazioni, ragionando sul percorso futuro nelle “Cortes” e così sulla promozione locale: «Siamo giunti a questa scelta dopo aver condiviso insieme più valutazioni - dice il primo cittadino - il tutto senza alcun fine di polemica verso il circuito a cui abbiamo aderito per anni. Tuttavia sono venuti meno alcuni attrattori locali, come il museo archeologico chiuso per lavori e che speriamo di riaprire quanto prima».

Non manca anche una riflessione sui costi dell’evento: «Stiamo vivendo tempi difficili - aggiunge Tidu - e gestire un Comune significa adoperarsi seconda la logica del buon padre di famiglia. Non possiamo permetterci di destinare decine di migliaia di euro a un evento simile, quando poi, il ritorno sull’economia locale si rivela minimo, malgrado settimane di sacrifici di associazioni e volontari».

Per questo l’amministrazione comunale valuta piste alternative, mirate a più periodi dell’anno: «Partendo dal crescente interesse verso i nostri siti archeologici e la prossima riapertura del museo - aggiunge Tidu - stiamo studiando l’idea di un turismo esperienziale che faccia vivere al visitatore la vera essenza di Teti tutto l’anno, fra cibo, ambiente e cultura».

Le porte ad Autunno in Barbagia non sono comunque definitivamente chiuse: «Non escludiamo - conclude il primo cittadino - un ritorno nel circuito, non appena saremo nuovamente pronti, in piena sinergia con Aspen e Camera di commercio. Ragionando, in questo modo, su un nuovo modello organizzativo più affine alle nostre specificità».

