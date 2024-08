Il “no” del Parteolla ai giganti del vento 

Un intero territorio mobilitato a difesa dell’ambiente e del paesaggio: sono arrivati in tanti ieri a Serdiana per la prima assemblea pubblica organizzata dal Comitato che si batte contro il progetto della società “Sedda Perdonau Wind srl” per la creazione di un parco eolico da 78 Mw di potenza (13 pale alte oltre 200 metri) tra le montagne di Dolianova, Serdiana, Sant’Andrea Frius e San Nicolò Gerrei. Un progetto giudicato inutile e dannoso dalle comunità. «Lo abbiamo letto attentamente», dice la presidente e portavoce del Comitato, Brigida Carta: «È un progetto che va contro i piani di sviluppo. Un concentrato di prepotenza, arroganza e imposizione».

La priorità adesso è la formulazione delle osservazioni che dovranno essere inviate al ministero dell’Ambiente entro il 28 agosto: «Sono quasi pronte – prosegue Carta – alcuni dei nostri membri hanno già presentato singolarmente le loro relazioni. Ora si tratta di fare sintesi».

Il progetto della Sedda Perdonau, da una prima lettura, presenterebbe diverse criticità. Elementi che inducono a un cauto ottimismo sull’esito positivo dei ricorsi. Oltre alla sussistenza del diritto all’uso civico, sui terreni sono presenti anche vincoli forestali, idrogeologici, economici e faunistici. Per non parlare di quelli archeologici con diversi siti presenti nella zona di cui non c’è traccia nella richiesta di Via presentata al Ministero dalla società energetica.

«Nel progetto si parla di un intervento a ridotto impatto ambientale in un area agricola – commenta un gruppo di sostenitori del Comitato – è la dimostrazione del rischio che stiamo correndo in Sardegna con iniziative che non tengono conto delle realtà territoriale». Il Comitato ora si confronterà con le amministrazioni comunali per provare a creare un fronte unitario a difesa del territorio. Un no secco al progetto è già arrivato dai consigli comunali di Dolianova e Sant’Andrea Frius. A breve è atteso il pronunciamento ufficiale di Serdiana e San Nicolò Gerrei. Il Comitato intanto pensa ad altre iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio: in programma un sit in di protesta nel sito di Sedda Perdonau che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA