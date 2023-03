Il no all’eolico in 40 pagine 

Il sindaco di Scano Montiferru Antonio Flore Motzo: «Siamo contrari a queste speculazioni che non sono a vantaggio delle nostre comunità. Non porterebbero alcun beneficio se non quello di deturpare il territorio irrimediabilmente. Non siamo contrari alle energie rinnovabili come l’eolico, ma il tutto va pianificato razionalmente, infatti noi stiamo progettando la comunità energetica per la produzione e autoconsumo energetico comunale. Un modello molto diffuso in Nord Europa basato sulla condivisione dell’elettricità prodotta: un sistema di scambio, in cui tutti gli utenti collegati possono condividere l’energia prodotta e non consumata con gli altri membri della comunità energetica».

Il fronte dei sindaci è compatto nell’opposizione a questo tipo di “speculazione” energetica, per non svendere il territorio e per la tutela della biodiversità locale.Il sindaco di Suni Massimo Falchi è categorico: «Abbiamo motivato la nostra contrarietà con una relazione dettagliata, forti di due pareri scientifici che tutelano ambiente, salute pubblica e avifauna nel nostro territorio. Sono di Fiammetta Berlinguer dell’Università di Sassari e di Domenico Scanu presidente dell’Isde , che spiegano l’importanza della salvaguardia dello spazio a terra e aereo dei grifoni, unica colonia naturale d’Italia, che vivono in questo territorio. E anche per tutelare l’aquila reale, il falco della regina e l’astore sardo che qui volteggiano e nidificano». Difesa a oltranza del comprensorio: «Vogliamo essere noi Pl anargesi e Montiferrini protagonisti nella pianificazione e individuazione delle aree idonee dove edificare eventuali torri eoliche, con la Regione dobbiamo aprire un tavolo di programmazione evitando l’assalto energetico», aggiunge Falchi.

Le osservazioni contrarie al parco eolico che Wind Energy Suni vuole erigere tra Scano Montiferro, Sagama, Suni, Sindia e Macomer, sono contenute nel documento inviato al Ministero. Una quarantina di pagine con motivazioni ben dettagliate su tutela ambiente e biodiversità per bloccare l’impianto di 5 torri di 115 metri con sviluppo fino a 200, per una potenza di 31 megawatt. Il rischio riguarderebbe l’alterazione irreparabile dei luoghi e dell’ambiente. Le aree interessate infatti sono Ferralzos, con la sua pregevole sughereta, poi nuraghe Aldeu e Simmamaro che custodiscono importanti emergenze archeologiche.

Contrari

Comunità energetica

Il sindaco di Scano Montiferru Antonio Flore Motzo: «Siamo contrari a queste speculazioni che non sono a vantaggio delle nostre comunità. Non porterebbero alcun beneficio se non quello di deturpare il territorio irrimediabilmente. Non siamo contrari alle energie rinnovabili come l’eolico, ma il tutto va pianificato razionalmente, infatti noi stiamo progettando la comunità energetica per la produzione e autoconsumo energetico comunale. Un modello molto diffuso in Nord Europa basato sulla condivisione dell’elettricità prodotta: un sistema di scambio, in cui tutti gli utenti collegati possono condividere l’energia prodotta e non consumata con gli altri membri della comunità energetica».

Ambientalisti

Anche le associazioni ambientaliste Italia Nostra, presidente Graziano Bullegas, e Gruppo Intervento Giuridico presidente Stefano Deliperi sono contrarie a questo parco eolico «una speculazione a tutti gli effetti, non è una pianificazione energetica a favore dei territori. Un pericolo per l’Isola per cui le nostre osservazioni sono opposte a questo tipo di impianti che deturpano a ree di pregio ambientale e siti archeologici».

